كل 15 يوما .. لماذا يجب عمل تنظيف لبشرة الوجه



تنظيف لبشرة الوجه تنظيف لبشرة الوجه

لا شك أن الجلد يحتاج إلى تنظيف عميق كل بضعة أيام إلى جانب ذلك ، تعتبر التغذية مهمة جدًا لبشرة صافية خالية من الشوائب .



ينصح خبراء التجميل بتنظيف البشرة والتقشير .



لماذا يجب تقشير وتنظيف الوجه كل 15 يوم؟



يساعد تقشير الوجه مرة كل 15 يومًا في الحفاظ على نظافة البشرة يزيل الجلد الميت مع تنظيف المسام يزيل أيضًا الرؤوس السوداء من الرؤوس البيضاء عندما يتم إزالة هذه الأشياء التي تضر بالجلد مرتين في الشهر ، يبقى الجلد أكثر صحة وإشراقًا.

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ما هو رأي الخبراء؟وفقا لما نشره موقع هيلثي لا توجد قاعدة محددة بشأن عدد مرات إجراء علاجات الوجه، إذا كان الشخص يعاني من بشرة جافة ، فإن إجراء علاجات للوجه مرتين في الشهر سيساعد البشرة في الحصول على ترطيب وإعطاء مظهر ممتلئ للوجه.قال الطبيب أيضًا إن أولئك الذين لديهم مثل هذا الجلد ، الذين تسد مسامهم بسرعة ، أو تظهر الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء ، يمكنهم أيضًا إجراء التنظيف مرة واحدة كل 15 يومًا.ومع ذلك ، نصح خبراء التجميل الأشخاص ذوي البشرة الحساسة بعمل علاجات للوجه بعناية ، لأن مثل هذه البشرة تتهيج بسرعة كبيرة ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل.كيفية الأهتمام بالوجه؟الوجه هو علاج للعناية بالبشرة يستخدم مجموعة من المنتجات والتقنيات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد في غضون ساعة إلى ساعة ونصف في هذا ، يتم إزالة الجلد الميت والشوائب عن طريق التقشيرإلى جانب ذلك ، يتم ترطيب البشرة باستخدام أقنعة وكريمات مهدئة، كما أن حركات اليد التي يتم استخدامها تساعد في تقليل علامات الشيخوخة وتعزيز شكل الوجه.كيف يتم تجميل الوجه؟الخطوة 1: يتم تنظيف الوجه بمنظف.الخطوة الثانية: يتم تقشير الجلد باستخدام مقشر.الخطوة 3: يتم وضع قناع لإزالة الدباغة. يتم الاحتفاظ بها لمدة 10 إلى 15 دقيقة.الخطوة الرابعة: يتم التدليك باستخدام كريمات معدة خصيصا للوجه. خلال هذا ، يتم التركيز على استرخاء الجلد وكذلك تحديد الوجه باستخدام تقنيات التدليك. يتم ذلك من حوالي 20 دقيقة إلى نصف ساعة.الخطوة الخامسة: بعد تنظيف الوجه يتم وضع حزمة الوجه. يستمر لمدة 15 إلى 20 دقيقة.الخطوة التالية: بعد تنظيف الوجه مرة أخرى ، يتم وضع كريم واقي من الشمس .كيف ننظف الوجه في المنزل ؟الخطوة 1: نظفي وجهك بغسول لطيف للوجه.الخطوة 2: افركي وجهك بمقشر منزلي الصنع أو اشتريته من السوق لمدة 5 دقائق على الأقل.الخطوة الثالثة: ضعي بخارًا على الوجه ، بحيث يمكن امتصاصها جيدًا مهما كانت المنتجات التي يتم وضعها بعد ذلك.الخطوة 4: دلكي وجهك بمرطب غني لمدة 10 دقائق.الخطوة الخامسة: بعد تنظيف الوجه ، ضعي عبوة وجه محضرة في المنزل أو محضرة من السوق. احتفظ بها لمدة 15 دقيقة.الخطوة السادسة: نظف الوجه بالماء الدافئ ثم ضع الكريم.اختياري: إذا أردت ، يمكنك أيضًا استخدام زيت اللوز أو أي زيت عطري يناسب البشرة.