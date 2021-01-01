10 فوائد لعشبة الهندباء .. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص من بعض الأمراض ويجهلن فوائد عشبة الهندباء التي يمكن أن تخفف من الكثير من الأمراض دون الحاجة للدواء كما يمكن أن تكون واقي جيد لبعض الأمراض الأخرى مثل مرض الزهايمر وغيرة.
كشف موقع هيلثي عن اهم فوائد عشبة الهندباء
الهندباء عشب يستخدم في الطب البديل لعلاج احتباس الماء ، وذلك لأن الهندباء عشبة مدرة طبيعية للبول.
وأظهرت دراسة أن الأفراد الذين تناولوا ثلاث جرعات من مستخلص أوراق الهندباء على مدار 24 ساعة زادوا من إدرار البول بنسبة كبيرة.
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