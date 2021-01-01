10 فوائد لعشبة الهندباء .. تعرف عليها

آخر الأخبارالصحة والجمال › 10 فوائد لعشبة الهندباء .. تعرف عليها

صورة الخبر: عشبة الهندباء
عشبة الهندباء


يعاني الكثير من الأشخاص من بعض الأمراض ويجهلن فوائد عشبة الهندباء التي يمكن أن تخفف من الكثير من الأمراض دون الحاجة للدواء كما يمكن أن تكون واقي جيد لبعض الأمراض الأخرى مثل مرض الزهايمر وغيرة.

كشف موقع هيلثي عن اهم فوائد عشبة الهندباء


الهندباء عشب يستخدم في الطب البديل لعلاج احتباس الماء ، وذلك لأن الهندباء عشبة مدرة طبيعية للبول.
وأظهرت دراسة أن الأفراد الذين تناولوا ثلاث جرعات من مستخلص أوراق الهندباء على مدار 24 ساعة زادوا من إدرار البول بنسبة كبيرة.

تفيد في التخسيس 0
تخلص الجسم من السوائل الزائدة في الجسم 0
مفيدة لأصحاب المرارة 0
تخلص الكبد من السموم 0
تعزز المناعة 0
تمنع الميكروبات والفطريات 0
تقي مرض الزهايمر 0
تحسن الكلى 0
تخفض السكر 0
تخفض الضغط 0
يحارب السرطان 0
مفيدة لجهاز الهضمي 0
مفيدة للامساك 0
مفيدة لتنظيف البطن 0
مفيدة للمسالك البولية 0


ملاحظة عشبة الهندباء محظورة على هؤلاء الاشخاص


خطر على أصحاب تقرحات المعدة 0
خطر على أصحاب مرضى الكلى 0


طريقة عمل مشروب عشبة الهندباء

نغلى كوبين من الماء ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من الهندباء ثم ينزل ويشرب منه 0
يشرب منه يوميا ثلاث مرات قبل كل وجبة بنصف ساعة 0

المصدر: موقع هيلثي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 10 فوائد لعشبة الهندباء .. تعرف عليها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57600

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager