10 فوائد لعشبة الهندباء .. تعرف عليها



عشبة الهندباء عشبة الهندباء



يعاني الكثير من الأشخاص من بعض الأمراض ويجهلن فوائد عشبة الهندباء التي يمكن أن تخفف من الكثير من الأمراض دون الحاجة للدواء كما يمكن أن تكون واقي جيد لبعض الأمراض الأخرى مثل مرض الزهايمر وغيرة.



كشف موقع هيلثي عن اهم فوائد عشبة الهندباء





الهندباء عشب يستخدم في الطب البديل لعلاج احتباس الماء ، وذلك لأن الهندباء عشبة مدرة طبيعية للبول.

وأظهرت دراسة أن الأفراد الذين تناولوا ثلاث جرعات من مستخلص أوراق الهندباء على مدار 24 ساعة زادوا من إدرار البول بنسبة كبيرة.



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تفيد في التخسيس 0تخلص الجسم من السوائل الزائدة في الجسم 0مفيدة لأصحاب المرارة 0تخلص الكبد من السموم 0تعزز المناعة 0تمنع الميكروبات والفطريات 0تقي مرض الزهايمر 0تحسن الكلى 0تخفض السكر 0تخفض الضغط 0يحارب السرطان 0مفيدة لجهاز الهضمي 0مفيدة للامساك 0مفيدة لتنظيف البطن 0مفيدة للمسالك البولية 0ملاحظة عشبة الهندباء محظورة على هؤلاء الاشخاصخطر على أصحاب تقرحات المعدة 0خطر على أصحاب مرضى الكلى 0طريقة عمل مشروب عشبة الهندباءنغلى كوبين من الماء ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من الهندباء ثم ينزل ويشرب منه 0يشرب منه يوميا ثلاث مرات قبل كل وجبة بنصف ساعة 0