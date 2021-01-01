في المنزل .. طريقة عمل ميني بيتزا



ميني بيتزا ميني بيتزا

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل ميني بيتزا السريعة التي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة كما أنها تناسب الفطار والعشاء واعياد الميلاد.



المقادير لعمل ميني بيتزا





3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

1معلقة صغيره بيكنج بودر

ماء دافئ للعجن حسب الطلب

ربع كوب زيت

ذرة ملح

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الحشوة ( حسب الرغبه )صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبةمكعبات فلفل اخضرميكس جبنزيتون اسودزيتون اخضرمكعبات طماطم صغيرهالطريقة لعمل ميني بيتزانخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت والبيكنج بودرثم اعجن بالدقيق مع الى ان تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي تترك لتخمر لمدة ساعةافرد العجينة واقطعها بالقطاعه الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتونطبعا الحشو حسب الرغبه واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من تحت وتذوب الجبنة وتقدم بألف هنا