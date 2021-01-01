في المنزل .. طريقة عمل ميني بيتزا

ميني بيتزا
تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل ميني بيتزا السريعة التي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة كما أنها تناسب الفطار والعشاء واعياد الميلاد.
المقادير لعمل ميني بيتزا
3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1معلقة صغيره بيكنج بودر
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع كوب زيت
ذرة ملح
الحشوة ( حسب الرغبه )
صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة
مكعبات فلفل اخضر
ميكس جبن
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره
الطريقة لعمل ميني بيتزا
نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت والبيكنج بودر
ثم اعجن بالدقيق مع الى ان تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي تترك لتخمر لمدة ساعة
افرد العجينة واقطعها بالقطاعه الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون
طبعا الحشو حسب الرغبه واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من تحت وتذوب الجبنة وتقدم بألف هنا
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