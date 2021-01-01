تتناوله باستمرار .. فوائد مذهلة لنبات «السلق»



السلق السلق



يجهل الكثير من الأشخاص تناول السلق، والبعض يتناولة من العام للعام بجانب القلقاس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على فوائد السلق.





فوائد السلق

كشف موقع هيلثي عن فوائد السلق التي تتمثل في الآتي:



يسرع من عملية تخثر الدم، لاحتوائه على فيتامين ك وبالتالي يقل خطر الإصابة بالنزف الدموي.

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يوفر كميات وفيرة من معدني الحديد والنحاس، وهما من أهم مكونات كرات الدم الحمراء ونقصهما قد يسبب فقر الدم، وضعف التركيز، وهبوط الدورة الدموية، والتعب العام.يحتوي على مضادات التأكسد مثل: البولي فينول، وفيتامين ج، وفيتامين ك، التي تحمي الجسم من الشوارد الحرة والأمراض المزمنة الناتجة عن تراكم السموم، وتقاوم مظاهر الشيخوخة مثل التجاعيد بالوجه والأيدي.يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع ومستوى الكوليسترول بالدم، مما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.يحافظ على صحة العظام ويحفز نموها وتطورها، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والمغنسيوم، وفيتامين ك، والذي ينتج عن نقصه هشاشة العظام وزيادة في معدل الكسور.يحمي العين من مرض العشى الليلي، لوجود مادة البيتاكاروتين الضرورية لصحة العيون وحماية الجلد من مرض التبقع، وعدوى الفطريات، والجفاف، وحب الشباب.يسهم في وقاية الجسم من الأورام السرطانية مثل سرطان القولون.تساعد الألياف الموجودة بكثرة في نبات السلق على تنظيم حركة الأمعاء، وتثبيت مستوى السكر بالدم، وخسارة الوزن الزائد. وقد اوصت الجمعية الامريكية للقلب والجمعية الامريكية لمرض السكري، بضرورة تناول البالغين ما يعادل 30 غم من الألياف يومياً، لما لها من فوائد صحية كثيرة.يرفع من مستوى القدرة الإدراكية للمخ وتطورها.يعمل كمضاد قوي للالتهاب، لاحتوائه على مادة الكيمفيرول (بالإنجليزية: kaempferol) المضادة للإلتهاب والمقاومة للأمراض السرطانية أيضاً.يمنح الشعر كثافة وبريق، لوجود مادة البيوتين الضرورية لصحة الشعر ولمعان الأظافر.