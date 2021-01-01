عميد معهد القلب السابق يجيب .. ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء

يعد فصل الشتاء من أكثر الأوقات التي تنتشر فيها أزمات القلب والجلطات والوفاة المفاجأة لدى الأصحاء أو المرضى .. فكيف تحمى نفسك من مخاطرها؟
أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أهمية الحفاظ علي القلب في الشتاء والحماية من التعرض للبرد الشديد لأن له خطورة كبيرة على هذه العضلة والأوعية الدموية.
وأوضح جمال شعبان أن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي مشاكل كثيرة مرتبطة بالقلب مثل تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم بالإضافة إلى تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة منه للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!