متى تكن الجراحة .. طرق علاج التهاب اللوز



التهاب اللوز التهاب اللوز

يعاني الكثير من الأشخاص من التهاب اللوز وتزداد نسب الإصابة بها خلال فصل الشتاء فى ظل انتشار نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي .



ونجد عدد كبير من الأفراد في مثل هذا التوقيت من كل عام يبحثون عن طرق علاج التهاب اللوز وكيف يمكن تجنب الخضوع للعملية الجراحية.



وأغلب حالات التهاب اللوز لاتحتاج للعملية الجراحية إلا إذا كان مزمنا، حيث إن الأعراض تزول خلال الأسبوع مع الالتزام بعض العلاجات البسيطة التي تستهدف خفض حدة الأعراض.

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ووفقا لما جاء في موقع “nhsinform ” فإن طرق علاج أعراض التهاب اللوز غير الجراحية تتضمن ما يلي:تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين للمساعدة في تخفيف الألمشرب الكثير من السوائل الطبيعية الدافئةالحصول على قسط وافر من الراحةإذا أظهرت نتائج الفحوصات أن التهاب اللوزتين ناتج عن عدوى بكتيرية تأخذ جرعة قصيرة من المضادات الحيوية عن طريق الفم.إذا لم تكن المضادات الحيوية عن طريق الفم فعالة في علاج التهاب اللوزتين الجرثومي ، فقد تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية عن طريق الوريد (التي تُعطى مباشرة في الوريد) في المستشفى.التهاب اللوز المزمنفي معظم الحالات ، يتحسن التهاب اللوز بسرعة ومع ذلك يعاني عدد قليل من الأشخاص من التهاب اللوزتين لفترة أطول ، أو يستمر في العودة ويطلق عليه اسم التهاب اللوز المزمن وقد تكون هناك حاجة إلى علاج جراحي.يوصى عادةً بإجراء جراحة لاستئصال اللوزتين إذا عانيت من عدة نوبات حادة من التهاب اللوز على مدى فترة طويلة من الزمن أو النوبات المتكررة تعطل الأنشطة العادية