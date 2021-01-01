رئيس بنك : هكذا تدار التعاملات بالدولار في السوق السوداء

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هشام عكاشة، إن بيع الدولار وشراءه من السوق السوداء للعملات الأجنبية جريمة ويعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح عكاشة أنه لا يسمح بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، لافتا إلى أن التعامل في السوق السوداء يتم على الأرصفة خارج شركات الصرافة، وبالتالي فإن شركات الصرافة ليست مسؤولة عما يحدث في السوق السوداء.
وأشار عكاشة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية مساء الاثنين، إلى أن شركات الصرافة ليست سوقا سوداء، وهي مقننة وتخضع لرقابة من البنك المركزي، مؤكدا أن العملات الأجنبية تتذبذب أحيانا بقيمة 30% خلال فترات التحول أو الأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر ليس سبيلا للتربح أو الاستغلال الخاطئ من جانب ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!