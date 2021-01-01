كيف تمنع سناب شات من تتبع موقعك؟



سناب شات سناب شات

يستخدم تطبيق سناب شات Snapchat ملايين المستخدمين لمشاركة الصور والرسائل والقصص مع أصدقائهم، بالإضافة إلى عرض نطاق المحتوى المتاح. كذلك يحتوي التطبيق على ميزة تسمى Snap Maps، والتي تتيح للمستخدمين معرفة مكان تواجد أصدقائهم باستخدام أيقوناتهم على الخريطة.



وعلى الرغم من أن ميزة Snap Maps قد تكون ميزة مفيدة للبعض ولكن الاطلاع على الموقع الخاص بك يعد فكرة خطيرة؛ فقد يتم استغلال هذه الميزة بطريقة سيئة من خلال جمع سناب شات لبيانات الموقع الخاص بك، أو قد يتم اختراقها وتسريبها ضمن أى هجوم إلكتروني.



ولتفادي مثل هذه المشاكل هناك عدد من الخطوات لمنع سناب شات من تتبع موقعك، أو تخزين بيانات الموقع الخاص بك على التطبيق.

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– كيفية إيقاف تشغيل الموقع على تطبيق سناب شات:يمكنك تحديد ما إذا كنت توقف تشغيل ميزة Snap Maps لجميع المستخدمين، أو الاستمرار في تشغيله لعدد قليل محدد.افتح تطبيق سناب شات، ثم انقر فوق ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر.ثم اضغط على رمز الترس للانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك.مرر لأسفل إلى عناصر التحكم في الخصوصية، بعد ذلك انقر على مشاهدة موقعي.اضغط على شريط التمرير بجوار Ghost Mode لتشغيله، وعند تمكين هذا لن تستطيع جهات اتصالك رؤية موقعك.سيتم مسح Ghost Trail، وإذا كنت تريد أن يظل بعض الأشخاص قادرين على رؤية موقعك فانقر على “هؤلاء الأصدقاء فقط” وحدد الأشخاص الذين تريد تضمينهم.– نبذة عن تطبيق سناب شاتسناب شات Snapchat‏ هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة صممه “إيفان شبيغل” و”بوبي ميرفي”؛ ثم طلبة جامعة ستانفورد.وعن طريق التطبيق يمكن للمستخدمين:التقاط الصور.تسجيل الفيديوهات.إضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو تكون مرسلة على أنها لقطات. ويعيّن المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثوانٍ.بعد ذلك تُحذف الرسائل من جهاز المستلم ومن الخوادم الخاصة بسناب شات.ويتميز تطبيق سناب شات الشهير باللون الأصفر في كل إعلاناته ودعاياته.واعتبارًا من مارس 2020 بلغ عدد مستخدميه 229 مليون مستخدم نشط يوميًا.