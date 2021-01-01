طرق بسيطة تمكّنك من العثور على جوالك المفقود

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يعاني الكثيرون من مشكلة فقدان جوالاتهم الذكية؛ وذلك بسبب القيمة المالية الكبيرة بالنسبة للجوال، والبيانات والمعلومات المهمة والخاصة. ووصول أي شخص غريب إليها يثير القلق.



لكن هناك العديد من الطرق للعثور على أي جوال سواء ايفون أو اندرويد؛ حيث يحتوي الجوال على البرامج اللازمة لتعقبه. كذلك توجد مجموعة متنوعة من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك تثبيتها لتتبع جوالك الذكي.



– كيفية العثور على جوال ايفون مفقود

إذا فقدت تتبع جوالك الذكي الذي يعمل بنظام iOS فإن ابل تتميز بتقنية استرداد الجوال المدمجة كجزء من حزمة البرامج الأصلية التي تعمل عبر حساب جهازك على خدمة iCloud. هذه التقنية تسمح لك بقفل ومسح جوالك عن بعد وجعله يرن، وإعداد رسائل خاصة لتنبيه من يجده. وستعمل هذه المزايا بشكل رائع ما دامت بطارية جوالك في حالة جيدة.

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ولكن كن حذرًا عند التواصل مع أي شخص وجد جوالك الذكي، وتجنب الكشف عن المعلومات الشخصية، مثل: عنوان المنزل، حتى تعرف أنك تتعامل مع شخص يمكنك الوثوق به.– كيفية العثور على جوال أندرويد مفقودتعد أسهل طريقة لتحديد موقع جوال أندرويد المفقود هي استخدام ميزة Find My Device، المضمنة في جوال أندرويد الذكي الخاص بك من خلال خدمات Google Play. ويمكن أيضًا استخدامها في أي متصفح أو تنزيلها من متجر Google Play. ويمكن لمعظم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 2.3 أو إصدار أحدث استخدام هذه الميزة.اذهب إلى الإعدادات ثم الأمان، يمكنك أيضًا الانتقال إلى جوجل، ستأخذك كلتا الطريقتين إلى الخطوة التالية.اضغط على “العثور على جهازي” بعد ذلك يمكنك فتح الإعدادات وكتابة “العثور على جهازي” في مربع البحث، عندما يظهر الإعداد اضغط عليه.يجب أن يكون “إعداد العثور على جهازي” دائمًا في وضع التشغيل، ثم انقر لفتح إما تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف أو الجهاز اللوحي. ستوضح لك هذه الأدوات المساعدة مكان هاتفك على الخريطة.شاهد موقع جهازك محددًا على الخريطة.وفي حالة إذا لم تتمكن من استعادة جوالك الذكي يمكنك دائمًا مسحه لمنع وصول المعلومات الحساسة إلى الأيدي الخطأ. لكن سيحتاج جهازك للاتصال بالإنترنت.باستخدام Android 5.0 Lollipop من شركة جوجل تستطيع منع اللصوص من استخدام أو بيع الجوال المسروق. وإذا أعدت ضبط الجوال مع تمكين إعدادت ضبط المصنع (FRP) وحاول شخص ما إعداده كجوال جديد فسيُطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب جوجل الأخير المسجل على الجهاز، وإذا لم يتمكن من ذلك فسيظل الجوال مغلقًا مع حماية بياناتك.– استخدام تطبيقات الجهات الخارجية للعثور على الجوال المفقوديعمل نظام التشغيل أندرويد أيضًا مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية المصممة للعثور على الجوال الذكي. على سبيل المثال: يتميز برنامج Prey Anti Theft بالوصول والتحكم عن بُعد؛ ما يتيح لك جمع المزيد من المعلومات المتعلقة بمكان وجود هاتفك.وهو يوفر مزيدًا من التحكم الدقيق في كيفية تتبعك أنت أو رجال الشرطة لجهازك، مثل: إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وعنوان MAC والصور من الكاميرا؛ للمساعدة في القبض على اللص.