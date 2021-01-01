تعلن هونر عن هاتف Honor 80 GT وحاسوب Honor Pad V8 Pro



Honor 80 GT Honor 80 GT

أعلنت شركة هونر Honor اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي الجديد، هونر 80 جي تي Honor 80 GT، الذي يتوفر بثلاثة ألوان: الأزرق، والأبيض، والأسود.



Honor 80 GT

ويقدم هاتف هونر 80 جي تي، الذي يأتي بسماكة 7.9 ميليمترات ويزن 187 جرامًا، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وتحوي الشاشة أعلاها ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.



ويحوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 بتردد 3 جيجاهرتز، إلى جانب معالج الرسومات Adreno 730. كما يحوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

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ويعمل هونر 80 جي تي بواجهة المستخدم ماجيك أو إس 7.0 MagicOS 7.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:وعلى ظهر الهاتف ثلاث كاميرا، دقة الرئيسية منها 54 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الثالثة فهي لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويمكن للكاميرات الخلفية التقريب بمعدل 10x، ومثبت صورة إلكتروني EIS.ويحوي هونر 80 جي تي بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم الشحن الفائق السرعة باستطاعة 66 واط.وتعتزم هونر طرح هاتفها الذكي الجديد مبدئيًا في الصين بسعر يعادل 475 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 520 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت.Honor Pad V8 Proوبالإضافة إلى هاتف هونر 80 جي تي، أعلنت هونر أيضًا عن حاسوبها اللوحي هونر باد في8 برو Honor Pad V8 Pro، الذي يحوي معالج Dimensity 8100 الثماني النوى، وشاشة مع معدل تردد قدره 144 هرتز.ويقدم الحاسوب اللوحي الجديد من الشركة الصينية شاشة من نوع IPS LCD بقياس 12.1 بوصة وبدقة 2,560×1,600 بكسل، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.ويأتي هونر باد في8 برو مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.ويحوي الحاسوب اللوحي بطارية بسعة كبيرة قدرها 10,050 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 35 واط. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب مع واجهة المستخدم Magic UI 7.0 المبنية على نظام أندرويد 12.ويدعم هونر باد في8 برو مع لوحة المفاتيح المغناطيسية من هونر، وقلمها الإلكتروني، وهو سيُتاح بثلاثة ألوان: الرمادي، والأزرق، والبرتقالي.وعلى غرار هاتف هونر 80 جي تي، تعتزم هونر طرح الحاسوب مبدئيًا في الصين بسعر يعادل 375 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 420 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 475 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.