تبدأ وان بلس في تلقي طلبات الحجز المسبق لسماعة OnePlus Buds Pro 2

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تستعد شركة وان بلس للإعلان الرسمي عن سماعة OnePlus Buds Pro 2 في الحدث المقرر عقده في 4 من يناير، ولقد بدأت الشركة بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق للسماعة اللاسلكية في السوق الصيني.



ينطلق حدث وان بلس في السوق الصيني في شهر يناير المقبل لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 11، وأيضاً سماعة OnePlus Buds Pro 2 اللاسلكية.



ولقد كشفت التفاصيل التي جاءت حتى الآن عن دعم سماعة OnePlus Buds Pro 2 لميزة الصوتيات الديناميكية المطورة بالتعاون مع Dynaudio، وأيضاً صوتيات spatial، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

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وتؤكد وان بلس اليوم على خططها لبدء مبيعات الشركة في نفس اليوم المقرر للإعلان الرسمي في السوق الصيني، كما بدأت الشركة بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق، إلا أن وان بلس لم تكشف عن سعر السماعة اللاسلكية حتى الآن.من جانب أخر كشفت الإعلانات التشويقية عن تصميم Buds Pro 2، حيث تحاكي تصميم الإصدار الأصلي مع بعض التغييرات الطفيفة التي تشمل فتحات أكبر للميكروفونات في جذع السماعة اللاسلكية، كما تأتي بتصميم مميز باثنان من الألوان مع تصميم غير لامع في الجزء العلوي وتصميم لامع من البلاستيك في الجزء السفلي.ولقد طورت كفاءة الصوتيات بالتعاون مع Dynaudio، وتدعم إلغاء الضوضاء في نطاق فائق الإتساع 4000Hz، وتدعم إلغاء الضوضاء بفعالية 99.6%.كما تضم السماعة اثنان من المحركات بحجم 11مم و6 مم، وتستمر بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة و22 ساعة مع الحافظة، أو 9 ساعات مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة و38 ساعة مع الحافظة.