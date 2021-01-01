إيلون ماسك: نقترب من نشر 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران

آخر الأخبارعلم وتقنية › إيلون ماسك: نقترب من نشر 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX، اليوم الاثنين إن الشركة تقترب الآن من نشر 100 جهاز للاتصال بخدمة الإنترنت الفضائي التابعة للشركة، ستارلينك Starlink، في إيران.

وقال ماسك في تغريدة له اليوم: “نقترب من 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران”. وذلك بعد ثلاثة أشهر من تغريدة له قال فيها إنه سينشط الخدمة هناك وسط الاحتجاجات العارمة في البلاد.

وكان الملياردير قد قال في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إنه سينشط ستارلينك في إيران كجزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين.

ويمكن لخدمة النطاق العريض المستندة إلى الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين في الالتفاف على قيود الحكومة على الوصول إلى الإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي في ظل الاحتجاجات التي شهدتها في جميع أنحاء البلاد.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية في العام الحالي التي توفر فيها ستارلينك خدمة الإنترنت الفضائي بعد أوكرانيا التي تشهد منذ شهور حالة من الحرب مع روسيا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقد أبدى ماسك، الذي أيّد مساعي الإدارة الأمريكية في تأمين وصول الأوكرانيين والإيرانيين إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، انزعاجه بأن ستارلينك لم تتلق أي تمويل من وزارة الدفاع الأمريكية لخدماتها في أوكرانيا، مضيفًا أن الشركة تخسر نحو 20 مليون دولار أمريكي شهريًا بسبب الخدمة غير المدفوعة والتكاليف المتعلقة بالخدمة. ولكن سرعان ما أعلن عن تراجعه وأن شركته ستواصل توفير الإنترنت في أوكرانيا.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيلون ماسك: نقترب من نشر 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35527

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager