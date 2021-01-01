يدعم جهاز Honor Router X4 Pro تقنية Wi-Fi 6.0 وينطلق بسعر 50 دولار



Honor Router X4 Pro Honor Router X4 Pro

قدمت Honor للسوق الصيني مؤخراً جهاز Honor Router X4 Pro الذي ينطلق بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6.0، والذي يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 30 من ديسمبر بسعر 50 دولار.



يتميز جهاز الراوتر X4 Pro بدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 6.0، بنطاق ترددي لاسلكي مزدوج بسرعة 1.5 جيجابت في الثانية.



كما ينطلق جهاز Honor Router X4 Pro بتقنية OFDMA و MU-MIMO، حيث تعمل هذه التقنيات على خفض معدل تأخير الإستجابة بنسبة 30%.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً تقدم Honor الجهاز بتصميم من البلاستيك، ويتميز بذاكرة 128 ميجا بايت، كما يمكن التحكم في جهاز الراوتر عبر تطبيق الهاتف.الجهاز يأتي بمسرع خاص للألعاب، كما يعمل على خفض معدل تأخر الإستجابة إلى أدنى مستوى عند الإتصال المتعدد، كما يعمل على خفض معدل تأخر الإستجابة في الألعاب بنسبة 20%.ويضم الجهاز ثلاثة منافذ Ethernet والتي تتوافق مع سرعات Gigabit، كما تقدم Honor الجهاز بمعايير حماية عند إتصال الأطفال بشبكة الإنترنت مع خوارزمية LDPC.ويتميز الجهاز بتردد ثنائي 2.4 جيجا هرتز و 5.0 جيجا هرتز، ويمكن إستخدام أكثر من وحدة لتوزيع شبكة داخلية بتغطية مميزة بكفاءة أعلى.