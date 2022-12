يشهد وزير الاتصالات احتفالية تخريج طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وزير الاتصالات وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات احتفالية تخريج طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من منحة سامسونج الدولية لبرامج الترميز والبرمجة.



وتعد هذه أحد أهم المنح المقدمة من برنامج سامسونج للابتكار Samsung Innovation Campus من قبل شركة سامسونج العالمية، وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم المهنية ورفع مستوى الكفاءات والمهارات التكنولوجية.



وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هو تغيير الصورة النمطية التقليدية عن التعليم الفني، وإعداد جيل من الفنيين والتقنيين يدرك أهمية المعرفة والعلم والتكنولوجيا وقادر على تطبيقها وتطويعها؛ مشيرا إلى أن نجاح هذه المدارس في تحقيق رؤيتها هو نتاج التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشركة المصرية للاتصالات، والقطاع الخاص.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه تم إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية وفقا لرؤية تتوافق مع محددات استراتيجية بناء القدرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي؛ أولا: الشمول حيث يوجد حاليا 7 مدارس منتشرين في مختلف المحافظات، وثانيا: التخصص من خلال صقل مهارات الطلاب في التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل الحالي والمستقبلي، وثالثا: الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتوفير أحدث البرامج التكنولوجية والمعامل والأجهزة على أعلى مستوى، ورابعا: اقتران التدريب التقني ببناء القدرات الشخصية وتدعيم المهارات اللغوية واستضافة الشركات العالمية للمتدربين لتوفير الخبرات العملية.وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون المشترك بين كافة عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الفعالية حيث تضافرت الجهود بين القطاع الحكومي ممثل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، مع مؤسسات المجتمع المدني، والشركات العالمية العاملة في مصر.وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تواصل المصرية للاتصالات القيام بدورها المجتمعي في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر من خلال مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية؛ التي تضمن إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلي والإقليمي والدولي". مضيفًا "شراكتنا مع شركة سامسونج العالمية خطوة هامة على طريق تطوير مهارات الطلاب على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم ومنحهم القدرة على المنافسة بقوة في سوق العمل".وأثنى الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على التعاون البناء والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نموذج مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية؛ الذي بدأ بعام 2020 بمدرسة واحدة بمحافظة القاهرة ليصل بعام 2022 إلى 7 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 7 محافظات مختلفة وهم «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادي الجديد»، بإجمالي عدد طلاب يتجاوز 2100 طالب وطالبة، و165 معلم ومعلمة.قال أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق في سامسونج مصر: "سعداء بشراكة سامسونج مصر مع وزارة الاتصالات وشركة وي؛ التي استهدفت تدريب أكثر من 1000 طالب من طلاب مدارس "وي للتكنولوجيا التطبيقية" على مهارات الترميز والبرمجة. تلك الشراكة التي تعكس مدى اهتمام جميع الأطراف ببناء كوادر تواكب التطورات العالمية في مجالات التقنية المختلفة وتجهيزهم لسوق العمل ليكونوا قوة دافعة للاقتصاد القومي".حضر فعاليات الحفل؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، واللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، وديفيد نبيل المدير العام للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات.الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020 فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث تستهدف المدارس ربط العملية التعليمية النظرية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير تدريب عملي بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية؛ وكذلك تدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.وكانت شركة سامسونج العالمية قد قامت بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متميز في مجال الترميز والبرمجة وتقديمه لنحو 973 طالب وطالبة في معامل مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والمنيا»، خلال الفترة من 13 إبريل وحتى 9 أكتوبر 2022، وكان قد تم تدريب 193 من طلبة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية العام الماضي ليصبح إجمالى عدد الحاصلين على منحة سامسونج الدولية 1166 طالب وطالبة وذلك تحت إشراف فريق عمل يضم نحو 90 مدربًا ومنسقًا.