إصدارات و خدمات «آبل» هذا العام

تعد شركة آبل إِحدى أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها قيمة في العالم، وكان عام 2022 حافلا لشركة أبل في العديد من المجالات، حيث تمكنت خلال هذا العام من إطلاق إصدارات أيفون جديدة، وأجهزة MacBook ، وساعة أبل الجديدة، إضافة إلى مجموعة خدمات جديدة.



وتستعرض "بوابة أخبار اليوم"، حصاد شركة أبل لعام 2022 كما يلي:



جهاز iPad Pro فائق الشحن

أطلقت شركة آبل مؤخرا جهاز IPAD Pro الجديدفائق الشحن M2 والذي يبدل زر الصفحة الرئيسية بقارئ بصمات الأصابع ومع قلم Apple Pencil من المستوى التالي.تضمن الكشف عن جهازي لوحي ، 11 و 12.9 بوصة ، وهما أسرع بنسبة تصل إلى 15 في المائة من طراز 2021 بفضل الشريحة الجديدة التي ظهرت لأول مرة في أحدث جهاز MacBook Air.يوفر iPad Pro أيضًا أداء رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 35 بالمائة ويتضمن محركًا عصبيًا من 16 نواة يمكنه معالجة 15.8 تريليون عملية في الثانية ، مما يساعده على مواكبة "سير العمل الأكثر تطلبًا".يبدأ سعر iPad Pro مقاس 11 بوصة من 799 دولارًا أمريكيًا و 12.9 بوصة بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا -يأتي iPad Pro مزودًا بـ iPadOS 16 الجديد المثبت مسبقًا ، والذي يتضمن Stage Manager الذي يوفر سهولة في تعدد المهام والتبديل بين التطبيقات.الجيل التالي من AirPods Proأعلنت شركة آبل عن الجيل الثاني من سماعات الأذن الشهيرة المانعة للضوضاء AirPods Pro، مع شريحة H2 الجديدة التي تعد الشركة بتقديم جودة صوت محسنة.يأتي AirPods Pro الجديد أيضًا مزودًا بتقنية شحن جديدة، توفر دعم Find My ومكبر صوت مدمج حتى تتمكن من تتبعها بسهولة أكبر.تم تفوق AirPods Pro على المنافسين مثل Sony و Bose ، في إلغاء الضوضاء .هواتف iPhone 14 وPlusكشفت شركة آبل، عن عن جهازي IPHONE 14 و 14 Plus، مع الحفاظ على الكثير من تصميم iPhone 13 ، بما في ذلك الشق الخاص بكاميرا ومستشعرات Face ID.ياتي iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصة ، بينما يوفر 14 Plus شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة.يدعي طراز 14 Plus أنه يوفر أفضل عمر للبطارية لأي iPhone، يشمل كلا الطرازين شرائح A15 Bionic .ويأتي هاتف iPhone 14، بتصميم مميز بحواف مسطحة بإطار من الألمونيوم، بواجهة زجاجية محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass،و ظهر زجاجي محمي أيضا بـ Gorilla Glass، مع نوتش أصغر من الإصدارات السابقة، يتضمن الهاتف تقنيات بصمة الوجه FaceID، مع دعم لمقاومة والغبار وفقا لمعيار IP68 الذي يضمن بقاء الهاتف في المياه العذبة على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة دون التعرض للتلف، مع وجود طبقة من Ceramic Shield الذي تقول آبل أنها توفر أقوى حماية ضد الخدوش والصدمات.وتشهد سلسلة آيفون 14، زيادة في سرعة الشحن السريع لأول مرة في تاريخ آبل بقدرة 30 وات، والتي يمكنها شحن البطارية التي تأتي بقوة مللى أمبير في الساعة عبر منفذ الشحن Lightning.آيفون 14 برو و برو ماكسأعلنت شركة آبل عن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، يحتوي كلا الهاتفين على فتحة جديدة تحل محل النوتش، ويمكن ضبطه ديناميكيًا.يحتوي كلا الجهازين أيضًا على شريحة A16 Bionic أسرع وشاشة تعمل دائمًا، ونظام Dynamic Island، حيث تظهر الإشعارات الآن مع الرسوم المتحركة.أطلق تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل على iPhone 14 Pro و Pro Max اسم "مجموعة المحترفين الأكثر ابتكارًا حتى الآن".سيتضمن كل من iPhone 14 Pro و 14 Pro Max شاشة تعمل دائمًا مع ميزة أداة قفل الشاشة الجديدة في نظام التشغيل iOS 16.وستدعم معلومات مثل التذكيرات وأحداث التقويم والطقس دون الحاجة إلى إيقاظ iPhone للعرض، حتى أن هناك حالة سكون لخلفيات iOS 16 ستجعلها أكثر قتامة لاستخدام طاقة بطارية أقل.ساعة «Series 8»كشفت شركة آبل عن أحدث إصداراتها القابلة للارتداء ، Apple Watch Series 8، وهي تتضمن مستشعر درجة حرارة جديدًا .تشتمل Series 8 أيضًا على جهازي استشعار حركة جديدين لاكتشاف ما إذا كان المستخدم قد تعرض لحادث، وسيكلف 399 دولارًا لطراز GPS و 499 دولارًا للطراز الخلوي.قالت الشركة إنها تستطيع تتبع التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة التي تصل إلى 0.1 درجة مئوية وأنها تتحقق من درجة حرارة المستخدم كل خمس ثوانٍ.ذكرت الشركة أن ميزة اكتشاف الأعطال لن تعمل إلا أثناء القيادة ، مما يساعد في الحفاظ على عمر بطارية لمدة 18 ساعة.تقدم Apple أيضًا وضع الطاقة المنخفضة ، والذي يطيل عمر بطارية الساعة إلى 36 ساعة - وستتوفر الميزة أيضًا في الساعات القديمة ، بدءًا من السلسلة 4 ، طالما أنها تعمل بنظام watchOS 9.خدمات أخريخدمة الإصلاح الذاتيطرحت شركة APPLE خدمة الإصلاح الذاتي في المملكة المتحدة، وسبع دول أوروبية أخرى، مما سمح للمستخدمين باستعادة أجهزتهم الخاصة في المنزل.ويقوم برنامج الإصلاح الذاتي للخدمة العملاقة للتكنولوجيا بشحن قطع الغيار والأدوات إلى منازل المستخدمين مقابل رسوم حتى يتمكنوا من إصلاح أجهزة iPhone و Mac المعطلة.وتتيح خدمة الإصلاح الذاتي الجديدة للعملاء شراء قطع الغيار ومشاهدة البرامج التعليمية عبر الإنترنت حول كيفية إصلاح الأجهزة.ومع ذلك، صرحت شركة Apple بأن "أي ضرر يسببه العميل خلال فترة الإصلاح لا يشمله ضمان منتج Apple".ويمكن للعملاء إجراء إصلاحات تتراوح بين استبدال شاشة محطمة ووضع بطارية جديدة.خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعيةأطلقت شركة "أبل" ميزة الاتصال بخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي جميع هواتف سلسلة آيفون 14 .وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية طلب المساعدة والاتصال بالطوارئ عند عدم الاتصال بشبكات الهاتف المحمول أو الواي فاي.وتعمد ميزة الاتصال بخدمة الطوارئ على الاتصال بالقمر الصناعي، مع إمكانية استخدام الميزة لطمأنه الأصدقاء والعائلة بمكان وجودهم أثناء التنقل في مواقع خارج التغطية.وتعتمد هواتف أيفون 14 على رقاقة خاصة مدمجة تسمح للهوائيات بالاتصال مباشرة بالقمر الصناعي عند عدم توفر تغطية سواء الاتصال بشبكات الهاتف المحمول أو الواي فاي.وتتيح ميزة "طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية" لمستخدمي هواتف آيفون 14 مشاركة موقعهم الجغرافي يدويا عبر القمر الصناعي، وذلك باستخدام Find My عندما لا يكون هناك اتصال خلوي أو عبر الواي فاي.وبعد الاتصال بالقمر الصناعي، يمكن للمستخدم إرسال رسالة نصية إلى خدمات الطوارئ لطلب المساعدة والإبلاغ عن حالته، ثم إرسال المعرف الطبي الخاص به.