بالفيديو : أغرب وأصغر سيارة من أستون مارتن سعرها يتخطى مليون جنيه



أستون مارتن أستون مارتن

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarGurus الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل غريب جدا وصغير الحجم من أستون مارتن، وهي نسخة مصغرة من سيارة أستون مارتن DB5، حيث يبلغ حجم هذه النسخة 60% تقريبا من الحجم الأصلي للنسخة العادية من السيارة، بينما يبغغ سعرها 40 ألف جنيه استرليني أو ما يعادل مليون و188 ألف جنيه مصري تقريبا.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من المصغر من أستون مارتن DB5 وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: