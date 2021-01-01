تطبيق من شيري مصر للهواتف الذكية لحجز مواعيد الصيانة

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شيري

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت شيري مصر عن تطبيق Chery Egypt الجديد الذي صممته للهواتف المحمولة الذكية، حيث يمكن لعملائها الاستفادة من هذا التطبيق بشكل كبير في عمليات الصيانة الدورية لسياراتهم، وأيضا استعراض مواصفات الموديلات المتاحة محليا من سيارات شيري.

ويمكن للعميل من خلال هذا التطبيق حجز ميعاد لصيانة السيارة واختيار اليوم والوقت المناسب له بالإضافة لاختيار العميل لمركز الخدمة الأقرب له وأيضا تحديد نوع الصيانة إذا كانت دورية أو صيانة لسبب أخر، بالإضافة لتقديم خدمات أخرى للعميل منها تقديم الشكاوى وأيضا طلب المساعدة على الطريق.

ويمكن لعملاء شيري أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد تحميل التطبيق بالضغط هنا، وللعملاء أصحاب هواتف آيفون بالضغط هنا.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gbapps.cherry&hl=en&gl=US&pli=1

https://apps.apple.com/app/chery-egypt/id6443830221

المصدر: التوكيل

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