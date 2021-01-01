دودج تشارجر R/T 1971 مملوكة سابقاً من سيلفستر ستالون تعرض للبيع

تعد دودج تشارجر واحدة من أشهر السيارات العضلية الامريكية خاصة طرازات السبعينيات من القرن الماضي، كما نشاهد الآن ظهور نسخة بالحالة الأصلية من طراز عام 1971 مملوكة سابقاً من الممثل الأمريكية سيلفستر ستالون تعرض للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة.
تأتي دودج تشارجر R/T طراز 1971 بمحرك هيمي V8 بسعة 7.0 لتر يولد قوة 385 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 3 سرعات، لتصبح واحدة من 98 نسخة تم إنتاجها عام 1971 من تشارجر المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، وتأتي مع نظام مكابح كهربائي والعديد من التعديلات الرياضية الحديثة.
حيث تمت إعادة تجديد السيارة بعد امتلاكها من قبل سيلفستر ستالون بالرغم من شرائه للسيارة بالحالة الأصلية وبدون حاجة للتجديد، لتحصل على عملية تجديد سريعة قبل إعادة تخزينها مجدداً، حيث ظلت السيارة في كاليفورنيا في مخازن السيارات النادرة معظم حياتها.
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