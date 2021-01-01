تتحول مرسيدس V كلاس إلى سيارة مايباخ بعد تعديلات وتُعرض بـ 680 ألف ريال



مرسيدس V كلاس مرسيدس V كلاس

لم تقدم مايباخ بعد طرازات خاصة للميني فان الخاصة بمرسيدس بنز V كلاس، ولكن بدأ العديد من ملاك الميني فان بتحوليها بتعديلات فاخرة لتتشابه مع طرازات مايباخ، وتُعد النسخة التي نشاهدها اليوم واحدة من أكثر النسخ إقناعاً بتعديلات مايباخ المميزة.



التعديلات الخارجية لمرسيدس V كلاس مايباخ

حصلت مرسيدس V كلاس موديل 2021 على حزمة من التعديلات الخارجية والداخلية لتتشابه إلى حد كبير مع طرازات مايباخ الأصلية، خاصة بالمظهر الخارجي حيث مقدمة الميني فان بتعديلات متعددة بتصميمات من مايباخ S كلاس و GLS، بداية من المصد الأمامي والشبكة الهوائية الكبيرة من الكروم مع شعار مايباخ.



بالإضافة لحصولها على إضاءة نهارية LED لزيادة المظهر الفاخر لمقدمة الميني فان، وعند النظر على التصميم الجانبي نشاهد العجلات الرياضة بشعار مايباخ بقياس 19 إنش مع إطار من الكروم حول الزجاج الجانبي، وصولاً للمقطع الخلفي حيث نشاهد المصابيح الخلفية المعدلة بشريط LED مع شعارات مايباخ ومشتت هواء بمنافذ عادم مزيفة.

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داخلية مرسيدس V كلاس مايباختأتي مقصورة القيادة الفاخرة بمزيج بين اللون الأبيض والأحمر مع العديد من التعديلات للتشابه مع سيارات مايباخ، بدءاً بلوحة القيادة مع لمسات خشبية ودمج العدادات التقليدية تحت لوح زجاجي يتصل مع شاشة نظام المعلومات الترفيهي الوسطية للتشابه مع لوحة العدادات الرقمية الجديدة من مرسيدس.تقدم ميني فان مرسيدس بنظام معلومات ترفيهي يدعم التحكم بالسقف المضيء، والستائر الكهربائية، و مكيف هواء ثنائي المناطق، كاميرا للرؤية المحيطية، وشاشة كبيرة مثبتة لركاب الصف الثاني من المقاعد، حيث تظهر المقاعد الفاخر بأنظمة تدليك وتبريد مع شاشات للتحكم بالعديد من الميزات الإضافية.لم تحصل مرسيدس V كلاس على تعديلات بمنظومة الحركة لتقدم بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر تربو يولد قوة 208 حصان مع 350 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ينقل الحركة إلى نظام الدفع الخلفي للعجلات.سعر مرسيدس V كلاس المحولة لـ مايباخظهرت مرسيدس V كلاس المعدلة لتصبح مايباخ في مزاد برينج تريلير في الولايات المتحدة، بحالة جيدة بدون حوادث وتمت قيادتها فقط لمسافة 2,253 كيلومتر، وبلغت قيمتها النهائية في المزاد 181 ألف دولار (680 ألف ريال)، أي أقل من مايباخ S كلاس بفارق 4 آلاف دولار (15 ألف ريال) والتي تقدم بسعر يبدأ من 185 ألف دولار (695 ألف ريال) بالولايات المتحدة.