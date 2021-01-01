تحصل تيسلا موديل Y على حزمة تعديلات جريئة للطرق الوعرة

حصلت سيارات تيسلا على العديد من التعديلات الفريدة على مدار الأعوام الماضية، والآن نشاهد تعديلاً جديداً مميزاً بعد حصول موديل Y على تجهيزات متعددة للطرق الوعرة من شركة دلتا 4X4 الألمانية، والتي كشفت عن حزمة خاصة مع اختبار السيارة على الطرق الثلجية.
حصلت تيسلا موديل Y على نظام تعليق رياضي جديد لزيادة ارتفاع السيارة نحو 35 مم، مع زيادة عرض المحور الخاص بالعجلات لإضافة عجلات رياضية جديدة بقياس 20 بوصة مع إطارات من شركة كونتيننتال المخصصة للطرق الوعرة ليزداد ارتفاع السيارة 80 مم، ليصل الخلوص الأرضي حتى 220 مم.
بعد تركيب العجلات الرياضية الجديدة حصلت تيسلا موديل Y على أقواس عجلات إضافية تزيد عرض السيارة بحوالي 60 مم، بالإضافة إلى حصولها على شبكة لسقف السيارة تحتوي على العديد من التجهيزات الخاصة من بينها إضاءة LED قوية لزيادة مدى الرؤية أمام السيارة عند القيادة ليلاً بالطرق الوعرة.
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