أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022 ببداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022، تباينًا نسبيًا في مستهل عمليات التداول الصباجية على العملات الأجنبية والعربية بالقطاع المصرفي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا عن سعر 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في موقع البنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.50 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

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سعر اليورو اليوم: 26.21 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 77.77 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.بنك مصر: 77.76 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 78.24 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 29.68 جنيه للشراء، و 29.82 للبيع.بنك مصر: 29.68 جنيه للشراء، و 29.82 للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 29.67 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 29.69 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 6.70 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.