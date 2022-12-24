البورصة تربح 13.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين 27 ديسمبر بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5990 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.