4 خطوات تساعدك على التخلص من علاج الأملاح في الجسم..

علاج الأملاح في الجسم، أمر يلجأ الكثير من الأشخاص للبحث عنه، ممن يعانون من الإصابة بالنقرس أو عند ارتفاع النسب الطبيعية له في الجسم، إذ يمكن التغلب على تلك المشكلات بخطوات بسيطة وطبيعية أيضًا، إلى جانب الحصول على العلاج اللازم الذي يقره الطبيب.
وللتمكن من علاج الأملاح في الجسم بصور بسيطة وفعالة، قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مجموعة من النصائح المهمة للتخلص من تلك الأزمة الصحية.
علاج الأملاح في الجسم
وقدم «موافي» خلال تصريحات تليفزيونية، النصائح التالية:
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