4 خطوات تساعدك على التخلص من علاج الأملاح في الجسم..

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علاج الأملاح في الجسم، أمر يلجأ الكثير من الأشخاص للبحث عنه، ممن يعانون من الإصابة بالنقرس أو عند ارتفاع النسب الطبيعية له في الجسم، إذ يمكن التغلب على تلك المشكلات بخطوات بسيطة وطبيعية أيضًا، إلى جانب الحصول على العلاج اللازم الذي يقره الطبيب.



وللتمكن من علاج الأملاح في الجسم بصور بسيطة وفعالة، قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مجموعة من النصائح المهمة للتخلص من تلك الأزمة الصحية.



علاج الأملاح في الجسم

وقدم «موافي» خلال تصريحات تليفزيونية، النصائح التالية:

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1- تناول الكثير من الماء يوميًا، بكمية لا تقل عن لترين.2- الاعتدال في تناول الشاي والقهوة وكذلك منتجات الألبان.3- تناول اللحوم البيضاء كالدجاج والأرانب والابتعاد عن اللحوم الحمراء.4- الحصول على العلاج اللازم بوصفة الطبيب المختص.أعراض ارتفاع الأملاح في الجسموتتمثل أعراض ارتفاع نسب الأملاح في الجسم في كل من:- الشعور بالعطش.- خلل في وظائف المخ.- الارتباك.- ارتعاش العضلات.أسباب ارتفاع الأملاح في الجسمهناك بعض العادات غير الصحية التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم، والتي من أبرزها:- قلة شرب الماء يوميًا.- استخدام مدرات البول (الأدوية التي تزيد من التبول).- التعرق المفرط.- الإسهال.- التقيؤ.- الإفراط في تناول الملح بالأكلات المختلفة.