يطرد «تيك توك» 4 موظفين بسبب انتهاك بيانات الصحفيين

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طردت شركة «بيتدانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك»، أربعة موظفين وصلوا بطريقة «غير لائقة» إلى البيانات الشخصية لصحفيين اثنين على المنصة.



أكد ذلك المتحدث باسم شبكة «تيك توك»، بروك أوبرويتير لشبكة "سي إن إن"، في إشارة إلى واقعة انتهاك بيانات الصحفيين اللذين يعملان لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "بازفييد".



وصل الموظفون إلى البيانات أثناء تحقيق للشركة حول تسريبات محتملة من قبل العاملين للصحافة، فصل اثنين من الموظفين في الولايات المتحدة والآخرين كانا في الصين، بعد تحقيق أجرته شركة محاماة مستقلة.

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تضمنت البيانات الشخصية التي وصل إليها الموظفون، عناوين بروتوكولات الإنترنت الخاصة بحسابات الصحفيين، يمكن أن توفر عناوين بروتوكول الإنترنت معلومات حول موقع المستخدم.قال الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو تشيو، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين: "أساء الأفراد المتورطون استخدام سلطتهم للوصول إلى بيانات مستخدمي الشبكة، هذا غير مقبول".