للمعهد القومي البحوث الفلكية: «نتوقع حدوث توابع للزلزال الذي شعر به بعض المواطنين»

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية وبعض المحطات الدولية اليوم الثلاثاء هزة أرضية على بعد 26 كيلومترًا جنوب غرب الطور.
وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "نتوقع حدوث توابع لزلزال الذي شعر به بعض السكان".
وأضاف: "خلال الساعات القادمة من الآن وحتى مساء اليوم يمكن حدوث توابع لكن بقوة أقل، وقد لا يشعر بها أحد من المواطنين".
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