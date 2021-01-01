للمعهد القومي البحوث الفلكية: «نتوقع حدوث توابع للزلزال الذي شعر به بعض المواطنين»

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية وبعض المحطات الدولية اليوم الثلاثاء هزة أرضية على بعد 26 كيلومترًا جنوب غرب الطور.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "نتوقع حدوث توابع لزلزال الذي شعر به بعض السكان".

وأضاف: "خلال الساعات القادمة من الآن وحتى مساء اليوم يمكن حدوث توابع لكن بقوة أقل، وقد لا يشعر بها أحد من المواطنين".

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

البحوث الفلكية: الهزة الأرضية لم تسفر عن أية خسائر بالأرواح أو الممتلكات
وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 عاما.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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