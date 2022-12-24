تعلن «التموين» عن أسعار السلع الأساسية الأربعاء المقبل



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من الأربعاء المقبل، الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لنحو 10 سلع أساسية، وفقا للجنة المُشكلة من التموين، واتحاد الصناعات والغرف ‏التجارية، وحماية المستهلك؛ بهدف وضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى نحو 15 سلعة استراتيجية وأساسية.



وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار التي سوف يتم إعلانها من قبل اللجنة، ليست تسعيرة جبرية، ولكنها أسعار استرشادية، حيث أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع، بل يتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج.



وفي سياق متصل أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية الأربعاء، ومنها «السكر ودواجن ولحوم ودقيق زيوت صلصة مكرونة وفول وعدس».

قد يعجبك أيضا...

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن أي سلعة ممكن تدخل أو تخرج من هذه القائمة، وذلك حسب معطيات السوق والعرض والطلب، والسعر وهي غير محددة.وشدد «خليل» على أنه لا يوجد تسعيرة جبرية في الأسواق، ولكن يوجد سياسة العرض والطلب، وهي المتحكمة في الأسعار، لافتاً إلى أنه يحق لرئيس الوزراء وضع تسعيرة استثنائية للسلعة حال المرور بظروف استثنائية، وذلك لمدة 3 شهور، وتجدد هذه المدة حسب الظروف.وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هذا الإجراء يأتي على غرار ما حدث في سلعة الأرز، فهي السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها طبقا لقرار رئيس الوزراء، بسعر 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ، بينما تم تحديد سعر الأرز المعبأ الفاخر بسعر 18 جنيه للكيلو.تبدأ جهات الرقابة التموينية، عقب انتهاء المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء، لتدوين الأسعار على السلع الغذائية، والتي من المقرر أن تنتهي نهاية الأسبوع الجاري، في شن حملات مكثفة على المحال التجارية؛ للتأكد من التزام منافذ البيع بكتابة السعرعلى المنتج، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين في المنافذ الحكومية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.