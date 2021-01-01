انتبه لها..علامات تنذر بخطر الإصابة بالخرف..

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على الرغم من أن الأعراض تختلف كثيرًا من شخص لآخر، إلا أن هناك بعض علامات الإنذار المبكر الشائعة التي يمكنك البحث عنها، بهدف تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالخرف.



وبحسب ما ذكره موقع "newsbytesapp"، فإن الخرف متلازمة تؤدي إلى تدهور الوظيفة الإدراكية بما يتجاوز ما يمكن توقعه من العواقب المعتادة للشيخوخة البيولوجية، وأنه يؤثر على الذاكرة والتفكير والتوجيه والفهم والحساب والقدرة على التعلم واللغة والحكم.





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فقدان الذاكرةمن المؤكد أن فقدان الذاكرة هو العرض الرئيسي لأي نوع من أنواع الخرف، ومن الطبيعي أن تنسى أحيانًا موعدًا مع الطبيب ، أو موقع عناصر الاستخدام اليومي ، أو رقم الهاتف ، فقط لتتذكرها بعد فترة قصيرة. ومع ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بالخرف يستمرون في النسيان كثيرًا.مشاكل اللغةمن الشائع ألا تكون قادرًا على العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عما تريد قوله.ومع ذلك ، مع الخرف ، قد تفشل في تذكر حتى أبسط الكلمات أو قد تستبدلها ببعض الكلمات الأخرى غير الملائمة.على الرغم من هذه الأعراض ، غالبًا ما يكون المرضى واضحين تمامًا في مجالات أخرى مثل إدارة شركة أو إدارة أسرهم أو الرسم بشكل جميل.التصرف خارج الشخصيةإذا كنت تدرك أحيانًا أنك تتصرف وفقًا لشخصيتك ، فقم بتدوين ذلك ، لأنك قد تتعامل مع الخرف، وقد يشمل التصرف خارج الشخصية أن تصبح مرتبكًا ، أو مريبًا ، أو منسحبًا ، أو ينمو الخوف ، أو قلة الاهتمام.إذا كنت تعرض مثل هذه التغييرات ، فقد يلاحظها الأشخاص من حولك حتى قبل أن تكون على دراية كاملة بها.الارتباك في الزمان والمكانهل سبق لك أن لاحظت أنك نسيت أي يوم من أيام الأسبوع ، أو فقدت طريق عودتك إلى المنزل؟ وهذا يحدث لمعظمنا. ومع ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بالخرف يعانون منه بشكل أسوأ.يمكن أن يضيعوا في غرفة نومهم الخاصة ، ولا يعرفون كيف وصلوا إلى هنا وما الذي كانوا يبحثون عنه، ويمكن أن يشعر العيش مع الخرف وكأنك حطام كامل.صعوبة أداء المهام المألوفةغالبًا ما ينسى الأشخاص المصابون بالخرف كيفية القيام بعمل روتيني أو مهمة اعتادوا عليها طوال حياتهم، وغالبًا ما ينسون قواعد اللعبة أو ينسون ترتيب ارتداء الملابس أو حتى خطوات تحضير الشاي ، وهذه هي المهام التي قد يقوم بها الشخص العادي دون تفكير.