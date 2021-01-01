توجيه له تهم القتل .. تعرف علي قاتل الأكراد في فرنسا

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صورة الخبر: قاتل الأكراد في فرنسا
قاتل الأكراد في فرنسا

أفادت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي بأنه تم اليوم الاثنين إصدار لائحة اتهام بحقّ المشتبه في قتله 3 أكراد وإصابة آخرين في باريس، والذي أقر أنه يكنّ"كراهية مرضيّة للأجانب".

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله إن المشتبه به، وهو سائق قطار متقاعد يحمل الجنسية الفرنسية، وجه له قاضي التحقيق تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإثنية أو البلد أو الدين، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن الرجل يبلغ من العمر 69 عاما، غادر جناح الطب النفسي بالمحافظة وسيمثل أمام قاضي التحقيق اليوم الاثنين لتوجيه اتهامات لاحقة إليه.

وتمت الإشارة إلى قرار الادعاء العام، بنقل الرجل من مركز الاحتجاز قبل المحاكمة، إلى مستشفى الطب النفسي في باريس.

وفي 23 ديسمبر، فتح الرجل النار في الدائرة العاشرة بباريس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر، واعترف المهاجم المعتقل، أن دوافع الهجوم كانت بسبب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب.

المصدر: RT + "فرانس برس"

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