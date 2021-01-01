نهاية يناير 2023 .. فتح التقديم للدراسة بالجامعات الخاصة بالتيرم الثاني

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، تفاصيل فتح باب التقدم للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية للتيرم الثاني للعام الجامعي 2022-2023، مؤكدا أنه سيتم فتح التقدم للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية الأربع وهي: جامعة المنصورة الجديدة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة الأهلية.
أشار المصدر في تصريحات خاصة ل القاهرة 24، إلي أنه سيتم فتح باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية الأربع في نهاية شهر يناير القادم مع نهاية امتحانات الترم الأول، مؤكدا أن التقديم للدراسة التيرم الثاني سيكون بنفس الحد الأدنى للدراسة بالتيرم الأول والمعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أوضح المصدر، أنه سيتم التواصل بين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة للتعرف علي المقاعد الشاغرة بالجامعات الأهلية والخاصة، مؤكدا أنه الي أن لم يتم تحديد قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة من الحكومية وعددهم 12.
أضاف المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم إعلان التقديم عبر موقع الجامعات للتقديم بالجامعات الخاصة، وفتح باب التقديم من خلال الجامعات الأهلية الأربع عبر الموقع الرسمي.
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