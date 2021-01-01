ننشر .. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الأول



امتحانات الصف الثالث الإعدادي امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.



وينشر موقع القاهرة 24، للطلاب وأولياء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحان الشهادة الإعدادية كالآتي:

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