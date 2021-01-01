العام المقبل .. التعليم تكشف حقيقة شائعة إلغاء الصف السادس الايتدائي

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شائعة إلغاء الصف السادس الايتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إلغاء الدراسة بالصف السادس الابتدائي بداية من العام المقبل، على أن تكون نهاية المرحلة الابتدائي الصف الخامس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تلك الأخبار لا أساس لصحتها، ومجرد شائعات غرضها إثارة البلبلة في الشارع المصري، مشددة على أولياء الأمور؛ عدم الاستماع للصفحات التي تروج لتلك الشائعات.

وأشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم، لـ القاهرة 24، إلى أن الدراسة مُستمرة في الصف السادس الابتدائي، إلا أن العام الحالي هو الأخيرة للدارسة بالنظام القديم.


دخول الصف السادس لمنظومة التطوير
وأوضحت المصادر، أن ركاب التطوير الذي بدأ في الوزارة والمناهج ومخرجات التعلم في كلًا من الصفين الرابع والخامس الابتدائي، سيصل الصف السادس بداية من العام المقبل.

كانت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، قد كشفت في وقت سابق، لـ القاهرة 24، اتجاه داخل الوزارة لتقديم موعد امتحانات صفوف النقل، لتبدأ من يوم 9 يناير المقبل بدلا من 14 يناير.

وأكدت المصادر، أن هذا لا يعد تغييرا في الخطة الزمنية، ولكن لضبط سير العملية الامتحانية، موضحةً أن الهدف من هذا التقديم؛ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل 28 يناير، لاسيما بعد تقديم امتحانات الترم الأول، مشيرة إلى أنه لا توجد نِية لحذف أي أجزاء من المناهج.

وأضافت أنه تم توجيه المديريات بالاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، فضلًا عن الالتزام بوضع الأسئلة من المناهج التي درسها الطلاب وعدم الخروج عنها.

المصدر: cairo24

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