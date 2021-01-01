طريقة عمل برجر الدجاج في البيت

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برجر الدجاج

برجر الدجاج من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ، وهو ما يدفع العديد إلي شرائه من المطاعم و المحلات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل برجر الدجاج في البيت.

مقادير برجر الدجاج

كيلو دجاج مكعبات
ملعقة كبيرة مستردة
ثوم بودر
بصل بودر
رشة بابريكا
ملح
فلفل أسود
(للتغليف)
بيض
بقسماط
دقيق
زيت للقلي

طريقة تحضير برجر الدجاج

في الكبة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً حتى يصبح الخليط ناعم ثم نفرده على بلانشة ونقطعه باستخدام بولة صغيرة كما وضحنا بالحلقة أو نشكله بمكبس البرجر ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك ثم نغلفه بالبيض ثم بالدقيق ثم بالبقسماط ثم نضعه في الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك ثم نقليه في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج ويمكن تسويته عن طريق شويه على طاسة ثم نقوم بتشكيل الساندوتشات ويقدم بالهنا والشفا.

المصدر: elbalad

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