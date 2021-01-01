

برجر الدجاج برجر الدجاج

برجر الدجاج من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ، وهو ما يدفع العديد إلي شرائه من المطاعم و المحلات.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل برجر الدجاج في البيت.



مقادير برجر الدجاج

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كيلو دجاج مكعباتملعقة كبيرة مستردةثوم بودربصل بودررشة بابريكاملحفلفل أسود(للتغليف)بيضبقسماطدقيقزيت للقليطريقة تحضير برجر الدجاجفي الكبة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً حتى يصبح الخليط ناعم ثم نفرده على بلانشة ونقطعه باستخدام بولة صغيرة كما وضحنا بالحلقة أو نشكله بمكبس البرجر ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك ثم نغلفه بالبيض ثم بالدقيق ثم بالبقسماط ثم نضعه في الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك ثم نقليه في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج ويمكن تسويته عن طريق شويه على طاسة ثم نقوم بتشكيل الساندوتشات ويقدم بالهنا والشفا.