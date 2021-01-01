أسرار غير متوقعة عن إتيكيت الضيافة



إتيكيت الضيافة إتيكيت الضيافة

قالت الدكتورة دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، إن مع بدء العد التنازلي لاستقبال العام الجديد والاحتفال بليلة رأس السنة 2023، هناك العديد من الأسر تبدأ في تجديد ديكور المنزل وتزيينه بما يتناسب مع تلك الأجواء الاحتفالية من وضع الشموع أو تزيين الشجرة بالشرائط الذهبية والفضية وذلك لأن الاحتفال برأس السنة من المناسبات التى تجتمع فيها الأسر والأصدقاء داخل وخارج المنزل.







أضافت دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت، في تصريحات لـ صدى البلد، أن قد تكونين أنت الضيفة المدعوة أو المضيفة التى تدعو ولهذا يجب علينا التعرف على عدد من القواعد البسيطة للضيافة من فن الإتيكيت.. فن تبسيط التعامل وجعله أكثر ذوقا وحميمية.

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أتيكيت رأس السنة-إن كنت انت صاحب الدعوة فعليك بدعوة الأشخاص الذين ترغب في حضورهم قبل أسبوع أو أربعة أيام على الأقل قبل الحفل وتحديد الموعد الذي يناسبك معهم..-لا يتم الدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولكن من خلال مكالمة هاتفية.. أو وجها لوجه مع الشخص المراد دعوته..-وعندما يتم الدعوة إلينا يجب الرد عليها بالقبول أو الرفض خلال فترة أقصاها 48 ساعة وفى حالة قبول الدعوة يجب علينا الالتزام بالحضور والاعتذار عن الدعوات الأخرى التي ستوجه إلينا و توافق نفس موعد الدعوة الأولى-لابد على صاحبة الدعوة الاهتمام بترتيب المنزل وتنظيفه وتعطيره بروائح مبهجة.. وتزيين المنزل بما يليق مع هذه الاحتفالية السعيدة ونشر مظاهر الاحتفال والبهجة والسرور بالمنزل حسب القدرة المادية.. وعلى أطفال الأسرة المشاركة مع الآباء والأمهات في شراء الحلوى والزينة وتزيين الشجرة ووضع الديكورات مع الكبار بأركان المنزل المختلفة... حتى نصنع معهم ذكريات جميلة..-إن كنت أنت صاحب الحفل فلا تنشغل عن ضيوفك، وداوم على الترحيب بهم من حين لآخر.. هذا النوع من الحفلات يحتاج إلى نوع من المجاملات..-يجب الحرص على الحضور في الوقت المحدد كما تم الاتفاق عليه مع أصحاب الدعوة..وفى المعتاد تبدأ السهرة عند الساعة التاسعة مساء وتنتهى بعد الثانية عشر ليلا .. لذلك علينا أن نحترم ذلك..يجب على أصحاب الدعوة فى حالة استقبال الضيوف ارتداء ملابس خروج راقية وليس مقابلتهم إطلاقا بملابس الجلوس بالبيت أو ملابس النوم احتراما لوجودهم و الاحتفالية ..-فى حالة أن الاحتفالية عبارة عن دعوة على العشاء فيجب تحضير أنواع من الطعام بها اللحم أو الدجاج .. ومعها أصناف من الأرز أو المكرونة.. ومجموعة من السلطات مع تجهيز بعض الحلويات والمشروبات والمسليات والمقرمشات التي تناسب أذواق الضيوف..-يجب الانتباه جيدا خلال التجمعات العائلية و الاحتفال مع الأصدقاء .. تجنب إبداء التعليقات السلبية سواء على ملابسهم أو طرق الاحتفال أو الماكياج أو جودة الطعام حتى لا نعكر صفو التجمع ونحرج الآخرين ويمر التجمع بسلام-على الضيوف ارتداء ملابس رسمية تليق بالمناسبة بألوان راقية وزاهية بعيدة عن الابتذال أو أن تكون شاذة وغريبة.ويفضل للمرأة أن يدخل فى ألوان ملابسها الفضى أو الأحمر أو الأخضر أو الذهبى (ألوان شجرة الكريسماس).. وعدم المبالغة في ارتداء المجوهرات والاكسسوارات ووضع الماكياج فالهدف من الحفل هو الاستمتاع بأجواء رأس السنة واستقبال العام الجديد مع الأحباء والمقربين وليس التباهى والتكلف إطلاقا..-لا تصطحبى معك الأطفال إلى السهرة إلا إن كان الحفل عائلى أو لأشخاص مقربين منك... أو أصحاب الدعوة هم الآخرون لديهم أطفال..-عند الزيارة نبهى طفلك بتجنب الذهاب إلى أى مكان غير المخصص للعب فقط و الذى سمح به أصحاب المنزل احتراما لخصوصية أهل البيت ويجب التنبيه على الأطفال قبل الذهاب إلى الدعوة بالتحلى بالذوق والأدب وعدم إزعاج الآخرين أو التسبب في حدوث مشاكل حتى تتم الزيارة بسلام للجميع ..-يفضل الذهاب إلى الاحتفال بملابس جديدة حتى نشعر ببهجة بداية العام.-لابد أن يؤخذ المضيف بعين الاعتبار فى حالة وجود أطفال مدعوين بالحفل فعليه أن يحرص على توفير أجواء احتفالية مبهجة لهم.. سواء من خلال توفير الألعاب المناسبة ومشاركة اللعب معهم.. أو بإعداد الأكل المناسب أو تجهيز بعض الحلوى و البالونات وتقديمها لهم أو بعض الهدايا البسيطة مثل قناع أو عصا بابا نويل التى تضىء ألوان مبهجة حتى لا يشعرون بالملل والزهق..- ليس من قواعد فن الإتيكيت دعوة أشخاص بينهم خلافات للحفل لأنه من الممكن أن تتجدد بينهم .. إلا فى حالة صلح الطرفين و إنهاء الخلافات تماما قبل الحفل.-مدعوة كنت أو مضيفة يجب أن تعطى الاهتمام الكافي لكل شخص من الموجودين فلا تخصصي وقتاً طويلاً للتحدث مع شخص واحد فقط ولا تتبادلى الحديث والنقاش مع المقربين فقط وتهملى الأخرين لأن ذلك بالتأكيد يفسد أجواء التجمع ويسبب الحرج والضيق للشخص الذى لم ينل حقة من الاهتمام والترحيب-يجب تحضير الأطباق ولوازم السفرة قبل حضور الضيوف..ووضع مفرش مبهج على السفرة و يتم قبل العشاء تقديم الشوكولاتة أو العصائر ثم بعد العشاء تقدم المشروبات الساخنة مع الحلويات والمخبوزات على أن نبدأ بالتقديم لكبار السن ثم السيدات ثم الفتيات وبعد ذلك الرجال وأخيرا الأطفال..-فى حالة العزومة على شكل بوفيه مفتوح .. فعلى الضيف أن يأخذ الطعام بقدر احتياجه وتجنب ترك أى شىء بالطبق..-من الضروري أثناء الاحتفال التقاط الصور التذكارية مع أصحاب المنزل ويعد هذا نوع من أنواع المجاملة والشكر لأصحاب الدعوة .. حتى تكون فى ألبوم الذكريات-قومى بشراء هدية لأصحاب الحفل فقط إن كانت السهرة فى منزل أصدقائك أو أقاربك و أكثر الهدايا المناسبة لحفلات رأس السنة الورود والحلويات أو الفواكه أو الشيكولاتة أو تحفة للمنزل وهدايا الكريستال أو أى شىء يخص زينة احتفالات الكريسماس .