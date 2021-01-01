علاج لخشونة الركبة والمفاصل بشكل نهائي .. تفاصيل



علاج لخشونة الركبة علاج لخشونة الركبة

صرح الدكتور أشرف إسماعيل نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والطب الطبيعى، وأستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة الأزهر، أن مصر لديها الآن من الإمكانيات المذهلة لعلاج خشونة الركبة وخشونة المفاصل بشكل نهائي من خلال تقنية جديدة تعرف باسم الريجينيرا عظام أو ريجينيرا علاج المفاصل.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل إن تقنية رجينيرا العظام تقوم على فكرة حقن المفصل بالمكونات الغضروفية أو الخلايا الغضروفية والتي يتم حقنها من خلال جهاز ريجينيرا العظام، حيث ان المكونات الغضروفية التي يتم حقنها بالريجينيرا دائمة الثبات فى المفصل وهذه الطريقة تعتبر أحدث طريقة عالمية لحقن وعلاج الخشونة بشكل نهائي.



وتابع الدكتور أشرف إسماعيل، أن علاج المفاصل بالريجينيرا هو علاج دائم وفعال من خلال حقن خلايا عضروفية يتم استخلاصها من جسم المريض لإحياء المفاصل مرة أخرى، كما تعالج الريجينيرا قطع الغضاريف، وتنشط الخلايا الغضروفية داخل المفصل وبالتالي تعمل تقنية الريجينيرا عظام على تجديد المفاصل وإحياء العضاريف المتهالكة.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل أستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة الأزهر، أن تقنية الريجينيرا عظام أكدتها دراسات علمية وتجارب شخصية لمرضى كانوا يعانون من خشونة الركبة بشكل عام وتم حقن الريجينيرا عظام فى المفاصل وتم تجديد الخلايا الغضروفية بشكل كامل وعادوا الى وضعهم الطبيعى وتخلصوا من خشونة الركبة ووجع المفاصل.وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن تقنية علاج العظام والمفاصل بالريجينيرا تعتبر من التجارب الطبية الرائدة التي بدأت فى أسبانيا وإيطاليا ودخلت بلاد كثيرة فى العالم، وكانت موجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية كنوع من أنواع التجارب وأثبتت الريجينيرا عظام نجاحات كثيرة وهى فى حالة إنتشار كبير حول العالم وبدأت فى الظهور داخل مصر كعلاج أساسى ونهائى لمشاكل خشونة الركبة.وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، تعتبر الريجينرا من أكثر التقنيات المستخدمة في علاج خشونة العظام في الوقت الحالي حيث تعد من أحدث التقنيات التي ظهرت في الوقت الحالي في ظل التقدم الذي نشهده في عصرنا هذا و تعتبر مصر من أوائل الدول التي اتاحت استخدام الريجينيرا في علاج خشونة العظام من أجل الحفاظ علي صحة أبنائها حيث حققت الريجينيرا نجاحا ملموسا خلال فترة قصيرة من استخدامها حيث استطاعت أن تعالج كثير من الحالات التي تعاني من خشونة العظام.وأشار الدكتور أشرف إسماعيل أن جهاز الريجينيرا يعمل على علاج خشونة الركبة كما يتم أخذ عينة من المريض من الجزء المراد علاجه، ويتم فحص الخلايا التالفة تحت المجهر ويتم تسجيلها لمعرفة قوتها وتركيزها، كما يتم تسليط الجهاز بعد معرفة نوع الخلايا التالفة على تلك الخلايا فيعمل على القضاء عليها، ويتم إعادة حقن الخلايا بخلايا سليمة خالية من أي أمراض فتصبح بذلك أنت المتبرع وأنت المتلقي في آن واحد، لذا يمكننا تشبيه جهاز الريجينيرا عظام بقناص الخلايا المرضية ويتم ذلك في وقت قصير للغاية وفي جلسة واحدة.