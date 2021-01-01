انفجار سفينة على سواحل تركيا تحمل مصريين

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انفجار سفينة على سواحل تركيا

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أنها تتابع عن كثب مع السفارة المصرية لدى أنقرة، حادثة انفجار سفينة شحن عند السواحل التركية على متنها 17 شخصا من بينهم 14 مصريا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار المتابعة تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية لدى أنقرة والتي أفادت بأن إجمالي المصابين 14 مصريا، وثلاثة من المصابين في حالة خطرة، كما أن قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك للعثور عليه".

ومن جانبها قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنها في متابعة مستمرة للاطمئنان على حالات المصابين، الذين يتلقون علاجهم بأحد المستشفيات هنا، وكذلك ما يتم من جهود للعثور على قبطان السفينة، متمنية الشفاء العاجل والسلامة لكافة المصابين.

المصدر: RT

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