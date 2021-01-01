ما هي حساسية الفول السوداني والمكسرات؟

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حساسية الفول السوداني


الفول السوداني ليس في الواقع جوزة حقيقية ؛ إنها بقوليات (من نفس عائلة البازلاء والعدس).

لكن البروتينات الموجودة في الفول السوداني تشبه في تركيبها تلك الموجودة في جوز الشجر، لهذا السبب ، يمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية من الفول السوداني أن يكونوا أيضًا مصابين بالحساسية من المكسرات ، مثل اللوز والجوز البرازيلي والجوز والبندق والمكاديميا والفستق والبقان والكاجو.

أعراض حساسية الفول السوداني والمكسرات
عندما يعاني شخص ما من حساسية من الجوز ، فإن جهاز المناعة في الجسم ، الذي عادة ما يحارب العدوى ، يبالغ في رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في الجوز، إذا أكل الشخص شيئًا يحتوي على الجوز ، فإن الجسم يعتقد أن هذه البروتينات هي ضارة، ويعمل على محاربتها ،لهذا السبب تحدث الحساسية.

حتى كمية صغيرة من بروتين الفول السوداني أو شجرة الجوز يمكن أن تؤدي إلى رد فعل، لكن ردود الفعل التحسسية من استنشاق جزيئات صغيرة من المكسرات أو الفول السوداني نادرة.

عندما يكون لدى شخص مصاب بالحساسية من الفول السوداني أو الجوز شيء بداخله ، فإن الجسم يطلق مواد كيميائية مثل الهيستامين .

هذا يمكن أن يسبب أعراض مثل:

أزيز
صعوبة في التنفس
يسعل
العطس
بحة في الصوت
ضيق الحلق
ألم المعدة
التقيؤ
إسهال
حكة أو دموع أو تورم في العيون
قشعريرة
تورم
انخفاض ضغط الدم
الدوخة أو الإغماء

المصدر: elbalad

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