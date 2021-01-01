ما هي حساسية الفول السوداني والمكسرات؟

الفول السوداني ليس في الواقع جوزة حقيقية ؛ إنها بقوليات (من نفس عائلة البازلاء والعدس).
لكن البروتينات الموجودة في الفول السوداني تشبه في تركيبها تلك الموجودة في جوز الشجر، لهذا السبب ، يمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية من الفول السوداني أن يكونوا أيضًا مصابين بالحساسية من المكسرات ، مثل اللوز والجوز البرازيلي والجوز والبندق والمكاديميا والفستق والبقان والكاجو.
أعراض حساسية الفول السوداني والمكسرات
عندما يعاني شخص ما من حساسية من الجوز ، فإن جهاز المناعة في الجسم ، الذي عادة ما يحارب العدوى ، يبالغ في رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في الجوز، إذا أكل الشخص شيئًا يحتوي على الجوز ، فإن الجسم يعتقد أن هذه البروتينات هي ضارة، ويعمل على محاربتها ،لهذا السبب تحدث الحساسية.
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