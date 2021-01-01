يعثرون علماء على آثار براكين قديمة في صخور جلبها مسبار شانجي من القمر



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

اكتشف علماء الكواكب الصينيون في عينات الصخور القمرية من مسبار Chang’e-5 بعض شظايا معادن غريبة على القمر، تحتوي على آثار سلسلة قديمة من الانفجارات البركانية القمرية.



وتشير مجلة Nature Astronomy، إلى أن الجيولوجيين لم يكونوا يعرفون شيئا عن وجودها من قبل.



ويقول الباحثون: “عثرنا على سبع جسيمات غريبة في صخور البازالت القمرية الحديثة التكوين، التي جلبها المسبار Chang’e-5.

قد يعجبك أيضا...

وهذه الجسيمات وجدت في منطقة محيط العواصف، ولكنها ليست كبقية الصخور، أي جلبت من منطقة أخرى من القمر تبعد 50-400 كلم، عن مكان هبوط المسبار. وهذه الجسيمات تحتوي على آثار ثوران براكين قديمة تعود لحوالي ملياري عام، وتتميز صهارتها بخصائص كيميائية فريدة”.واكتشف فريق البحث أن الجسيمات السبعة التي عثروا عليها في عينات صخور القمر تختلف عن المكونات الأخرى لصخور محيط العواصف، من حيث اللون والشكل وخصائص أخرى.وقد أظهرت نتائج التحليل، أنها تنتمي إلى سبعة أنواع مختلفة من الصخور القمرية الغريبة، التي عثر على أقرب نظائرها على مسافة 50-400 كيلومتر من منطقة هبوط Chang’e-5.ويعتقد الباحثون أن هذه الجسيمات الغريبة ناتجة عن اصطدام نيازك بالقمر في مناطق تحتوي على صخور مماثلة.ووفقا للباحثين، بعض الجسيمات مصدرها بركاني، ولها تركيب كيميائي فريد، يتميز عن تركيب الصخور القمرية الأخرى.ويدل هذا على أنها نتجت عن سلسلة غير معروفة سابقا من الانفجارات البركانية القمرية القديمة، التي قذفت بصهارة وحمم بركانية ذات خصائص فريدة.