قبل طرحه رسميا مواصفات هاتف Honor X7a



Honor X7a Honor X7a

كشفت شركة هونر Honor الصينية النقاب عن هاتفها الجديد هونر X7 الذي يعمل بشريحة معالجة مركزية كوالكوم Snapdragon 680 في شهر مارس الماضي، ويبدو أن الشركة تنوي أن تكشف قريبا عن إصدار جديد يحمل حرف "a" يكون من نفس عائلة X7



وفقا لموقع gsmarena بالفعل تسريب مواصفات هاتف هونر X7a الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى مواقع التكنولوجيا مع الكشف عن تصميمه.



تم تصميم جهاز Honor X7a ، مثل X7 ، مع شاشة بجودة HD +، ولكن الشاشة أصغر قليلاً، قياس 6.7 بوصة مقابل 6.74 بوصة في الهاتف الأقدم، ومعدل تحديث الشاشة أقل 60 هرتز بدلا من 90 هرتز في Honor X7. تحتوي الشاشة على نوتش خاص بالكاميرا الأمامية السيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، لكن حتى الآن من غير المعروف ما إذا كانت تحتوي على نفس مواصفات الكاميرا الأمامية لجهاز X7.

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بالنسبة للجزء الخلفي من هاتف Honor X7a يحتوي على وحدة رباعية الكاميرات تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة أخرى فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة بدقة 2 للتليفوتو وعدسة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو.ويحتوي الهاتف الذكي Honor X7a على شريحة معالجة مركزية من Helio G37 SoC بدلا من كوالكوم سناب دراجون مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلي على القرص الصلب روم تبلغ 128 جيجابايت، يعمل بنظام Android 12 قابل للترقية لـ 13.ويعمل جهاز هونر X7a ببطارية تبلغ سعتها 5230 مللي أمبير في الساعة ، وهي أكبر بمقدار 230 مللي أمبير في الساعة من خلية هونر X7، ومع ذلك معدلات الشحن غير معروفة حتى الآن ومن غير المؤكد أنه سيكون مثل هونر X7 الذي يدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات.ويزعم مصدر من داخل الشركة أن جهاز Honor X7a سيكون بسعر أرخص من الجهاز الرئيسي ذو الإمكانيات الأعلى X7، يزن 196 جرامًا ويتميز بقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب، كما يحتوي على منفذ لسماعة رأس مقاس 3.5 ملم وسيتم تقديمه بلونين - أسود منتصف الليل وأزرق محيطي.