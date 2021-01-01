سامسونج Galaxy A53 بـ 4900 جنيه



Galaxy A53 Galaxy A53

يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة، لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر في أشهر المواقع الأجنبية للبيع بالتجزئة “أونلاين”.



وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A53 5G بخصم على موقع Walmart الأمريكي ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 199 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري تقريبا).



وإذا كنت تنوي شراء الهاتف يمكنك من هنا.

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A53 5G



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يعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع الشركة مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت، مع نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12.ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بشاشة فائقة الجودة بقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية قادر على تشغيل الأفلام ذات الجودة العالية والألعاب الثقيلة بدون تقطع ، مع جودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة.ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A53 5G كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو تأتي بدقة 32 ميجابكسل.ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.