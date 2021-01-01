صورة .. تحرك للجيش المصري في سيناء لأول مرة منذ 12 عاما

كشفت مصادر لـRT عن تحرك للجيش المصري لأول مرة في شمال سيناء منذ 12 عاما، بعد القضاء على الإرهابيين ونجاح العملية العسكرية الشاملة عام 2018.
وأكدت المصادر أن الجيش المصري بدأ لأول مرة منذ 12 عاما، في فتح الطرق أمام المواطنين في سيناء بعد أن كانت 80% منها مغلقة وبها كمائن للجيش في عدة مناطق لا يمكن المرور من خلالها.
وكان محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة قد أكد في تصريحات سابقة لـRT، أنه تم رفع كافة الحواجز الأمنية والمتاريس من كافة شوارع المحافظة، وهو ما يدل على عودة الأمن والأمان إلى مدينة العريش، مشيدا بالتضحيات الكبيرة والجهد غير المحدود من قبل القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى أصبح الإرهاب في إندثار بصفة مستمرة.
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