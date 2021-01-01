عمان تتخذ قرارات مفاجئة ضد اسرائيل

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عمان و اسرائيل

صوت مجلس الشورى العماني، اليوم الاثنين، على مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل، ليشمل المجالات الرياضية، والثقافية، والاقتصادية.

مجلس الشورى العماني يصوّت على مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيلمجلس الشورى العماني يناقش مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة إسرائيل
وأحال مجلس الشورى العماني، في وقت سابق من اليوم، مشروعا لتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وصرح نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها، ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل.

وأضاف الحارثي، أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب، أخذو بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع إسرائيل على جميع أطياف المجتمع العماني.

المصدر: وكالات

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