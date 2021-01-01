خططوا لعمليات عسكرية ضد قواتها .. روسيا تصفي 19 من الدواعش



روسيا تصفي 19 من الدواعش روسيا تصفي 19 من الدواعش



أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى صباح اليوم الاثنين، قتل مجموعة إرهابية فى مناطق الأورال وشمال القوقاز، حيث كانت المجموعة الإرهابية تضم 19 شخصا مسلحين من عدة دول أبرزها روسيا و أوكرانيا.



وحسبما قال الأمن الفيدرالي الروسي علي قناة “روسيا اليوم”، إن المجموعات الإرهابية كانت تهدف إلي إجراء عمليات عسكرية ضد القوات الروسية.



وأكد الأمن الفيدرالى الروسى أنه تم ضبط أدوات اتصال فى مكان إقامة المتهمين وعثر على مواد مصورة تثبت المشاركة بالأعمال القتالية فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى.

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وأقر الأمن الفيدرالي بأنه تم اعتقال 11 إرهابيا روسي الجنسية منذ ديسمبر من العام الماضي منهم قائد المجموعة الإرهابية في جمهوريتي داغستان والشيشان.