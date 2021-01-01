علي جمعة يجيب .. زوج يشتكي : زوجتي تمتنع عني وتساومني ماديًا



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

زوجتي تمتنع عني وتساومني ماديا على ذلك فماذا أفعل ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال أحد دروس العلم ”.



وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: نص السادة المالكية في كتبهم على حرمة هذا حرمة شديدة، وقالوا هذا لا يجوز .



هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع زوجته عنه؟



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قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.وأضاف"ممدوح" ،ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.حكم لبس البنطلون الواسع للنساءأكدت دار الإفتاء، أن ارتداء البنطلون غير ممنوع، لكن يمنع ارتداؤه إذا كان يحدد العورة ويثير الفتن والغرائز عند الناس.حكم لبس البنطلون الواسع للنساء لا مانع ولا سيما ارتداء المراة بنطال جينز أمام المحارم وأمام غير المحارم، فالإسلام لا يحدد زينًا معينًا إنما حدد أوصافًا لملابس المرأة أن يستر جميع جسدها ماعدا وجهها وجسديها وقدميها ويكون غير ضيق ولا يبرز مفاتن المرأة ولا يصف ولا يشف.ومن شروط ملابس البنات للبنطلون ألا يشف أي لا يكشف ما وراءه، وألا يصف، وألا يكون مجسما لجسدها.