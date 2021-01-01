بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كيك القهوة



كيك القهوة كيك القهوة

كيك القهوة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق لا يقاوم، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل كيك القهوة في المنزل.



مقادير كيك القهوة

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(للكيك)كوب سكركوب لبنكوب زيت4بيض2ملعقة كبيرة قهوه سريعة الذوبانملعقة كبيرة بيكنج بودرربع كوب كاكاو خام2كوب ونصف دقيقملعقة صغيرة فانيليارشة ملح(للصوص)8مكعب جبنة كريمينصف كوب لبن بودرنصف كوب سكر بودرنصف كوب كريم شانتيكوب لبنملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبانملعقة كبيرة كاكاوطريقة تحضير كيك القهوةيخفق البيض مع السكر والفانيليا ثم يضاف الزيت واللبن ويقلب الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح والقهوة ويضاف خليط الدقيق إلى الخليط السائل و يقلب حتى يمتزج وتدخل الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 170 لمدة 45 دقيقة وتخرج الكيك من الفرن و تترك لتبرد ثم يوضع عليها الصوص وتزين بالشوكولاتة المبشورة وتقدم(لعمل الصوص)تضرب كل مكونات الصوص في الخلاط أو الكبة حتى تمتزج جيداً