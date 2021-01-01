بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل كيك القهوة

كيك القهوة
كيك القهوة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق لا يقاوم، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل كيك القهوة في المنزل.
مقادير كيك القهوة
(للكيك)
كوب سكر
كوب لبن
كوب زيت
4بيض
2ملعقة كبيرة قهوه سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ربع كوب كاكاو خام
2كوب ونصف دقيق
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
(للصوص)
8مكعب جبنة كريمي
نصف كوب لبن بودر
نصف كوب سكر بودر
نصف كوب كريم شانتي
كوب لبن
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة تحضير كيك القهوة
يخفق البيض مع السكر والفانيليا ثم يضاف الزيت واللبن ويقلب الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح والقهوة ويضاف خليط الدقيق إلى الخليط السائل و يقلب حتى يمتزج وتدخل الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 170 لمدة 45 دقيقة وتخرج الكيك من الفرن و تترك لتبرد ثم يوضع عليها الصوص وتزين بالشوكولاتة المبشورة وتقدم
(لعمل الصوص)
تضرب كل مكونات الصوص في الخلاط أو الكبة حتى تمتزج جيداً
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