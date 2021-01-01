بعد تصريح كولر .. العشري يرد : سموحة خسر نقطتين



طارق العشري طارق العشري

رد طارق العشري، مدرب سموحة، على الانتقادات التي وجهها لفريقه السويسري مارسيل كولر، نظيره في الأهلي، بعد مباراة الفريقين التي أقيمت مساء أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز.



ونجح سموحة في التعادل مع الأهلي بنتيجة 0-0 على ستاد "السلام" ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، ليكلف الفريق الأحمر تعثره الثاني هذا الموسم، بعد أن كان تعادل مع فيوتشر في الجولة السابعة.



وبعد المباراة، وجه كولر انتقادات لأسلوب سموحة خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال "لم أرَ مثل هذه المباراة في حياتي، لم أرَ فريقًا يهدر الوقت كل 3 دقائق، هذه ليست أخلاق رياضية"، منتقدًا في الوقت نفسه التكتل الدفاعي للمنافس.

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ورد العشري بدوره في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "تعلمت من (مانويل) جوزيه في الأهلي أن أهتم بفريقي فقط، ولا أنتقد المنافس، أخرجنا الكرة مرتين لعلاج لاعبي الأهلي، هذه هي أخلاقنا".وتابع مدرب سموحة "نلعب بطريقة دفاعية حسب إمكانياتنا، الفرق الأربعة التي وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم كان لديها دفاعًا قويًا".وأوضح "سموحة هو من خسر نقطتين، وليس الأهلي، المنافس لم يهدد مرمى الهاني سليمان بفرصة تهديفية واعدة طوال 100 دقيقة، أقدم التحية للاعبي فريقي على ما قدموه".وبشأن سوق الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، كشف "لم أطلب التعاقد مع زياد طارق، طلبت 3 صفقات من الأهلي هم حسام حسن، ومحمد محمود، وكريم الدبيسي".