بعد تصريح كولر .. العشري يرد : سموحة خسر نقطتين

رد طارق العشري، مدرب سموحة، على الانتقادات التي وجهها لفريقه السويسري مارسيل كولر، نظيره في الأهلي، بعد مباراة الفريقين التي أقيمت مساء أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز.
ونجح سموحة في التعادل مع الأهلي بنتيجة 0-0 على ستاد "السلام" ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، ليكلف الفريق الأحمر تعثره الثاني هذا الموسم، بعد أن كان تعادل مع فيوتشر في الجولة السابعة.
وبعد المباراة، وجه كولر انتقادات لأسلوب سموحة خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال "لم أرَ مثل هذه المباراة في حياتي، لم أرَ فريقًا يهدر الوقت كل 3 دقائق، هذه ليست أخلاق رياضية"، منتقدًا في الوقت نفسه التكتل الدفاعي للمنافس.
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