تعقد سوني مؤتمر في 4 من يناير في فعاليات CES 2023 للكشف عن سيارة كهربائية

حددت شركة سوني يوم 4 من يناير لإنطلاق مؤتمرها في فعاليات CES للعام 2023، حيث تكشف عن أول سيارة كهربائية مطورة بالتعاون مع Honda.
عقدت شركة سوني تحالف مؤخراً مع شركة سوني والذي انطلق بعنوان”Sony Honda Mobility”، حيث تعمل سوني مع هوندا لتطوير أول سيارة كهربائية والتي يكشف عنها رسمياً في مؤتمر CES 2023.
ولقد أكدت شركة سوني بشكل رسمي على أن “Sony Honda Mobility” تعقد حدث في 4 من يناير للكشف عن أول سيارة مطورة من الشركتين، إلا أن سوني لم تقدم الكثير من التفاصيل عن السيارة الكهربائية المرتقبة.
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