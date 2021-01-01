تعقد سوني مؤتمر في 4 من يناير في فعاليات CES 2023 للكشف عن سيارة كهربائية

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حددت شركة سوني يوم 4 من يناير لإنطلاق مؤتمرها في فعاليات CES للعام 2023، حيث تكشف عن أول سيارة كهربائية مطورة بالتعاون مع Honda.



عقدت شركة سوني تحالف مؤخراً مع شركة سوني والذي انطلق بعنوان”Sony Honda Mobility”، حيث تعمل سوني مع هوندا لتطوير أول سيارة كهربائية والتي يكشف عنها رسمياً في مؤتمر CES 2023.



ولقد أكدت شركة سوني بشكل رسمي على أن “Sony Honda Mobility” تعقد حدث في 4 من يناير للكشف عن أول سيارة مطورة من الشركتين، إلا أن سوني لم تقدم الكثير من التفاصيل عن السيارة الكهربائية المرتقبة.

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وتشير التوقعات إلى خطط كلاً من هوندا وسوني لبدء إنتاج سيارة “Sony Honda Mobility” في 2026، على أن يتم التركيز على الإنتاج لأسواق أمريكا الشمالية، كما تتم المبيعات عبر شبكة الإنترنت.أيضاً من المتوقع أن تنطلق السيارة في سوق اليابان، ومن ثم إلى أسواق أوروبا، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن السيارة قد تدعم القيادة الذاتيه بشكل كامل، إلا أن سوني لم تكشف عن العلامة التجارية التي تنطلق بها السيارة للأسواق.