تكشف صورة ترويجية مسربة عن هواتف Galaxy S23 Plus وS23 Ultra

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صورة الخبر: Galaxy S23 Plus وS23 Ultra
Galaxy S23 Plus وS23 Ultra

كشفت أحدث الصور الترويجية المسربة عن صور رسمية لهواتف Galaxy S23 Plus وGalaxy S23 Ultra المرتقبة من سامسونج.

تعقد العملاق الكوري مؤتمر في الأول من شهر فبراير لكشف النقاب عن سلسلة هواتفها المميزة Galaxy S23، ولقد شغلت الإصدارات المرتقبة عدد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، واليوم تعود التسريبات لتسليط الضوء على إصدار Plus وUltra.

ويظهر هاتف Galaxy S23 Plus في الصور الترويجية المسربة باللون الوردي، بينما يظهر هاتف Galaxy S23 Ultra باللون الأخضر.

من جانب أخر يظهر هاتف Galaxy S23 Ultra بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق، حيث لا يتضمن تغييرات كبيرة في التصميم مقارنة بهاتف Galaxy S22 Ultra.

أيضاً يظهر هاتف Galaxy S23 Plus في الإعلان الترويجي بتغيير في تصميم الكاميرة الخلفية التي تحاكي أعلى إصدار من السلسلة والذي يتميز بفتحات في الغطاء الخلفي، بيما يأتي الهاتف بنفس تصميم الإصدار السابق من الجهة الأمامية.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن سامسونج في طريقها للإعلان الرسمي عن موعد إنطلاق حدث galaxy unpacked، أيضاً من المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من مواصفات الإصدارات القادمة عبر الإعلانات التشويقية.

المصدر: بوابه المتميز

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