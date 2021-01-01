تكشف صورة ترويجية مسربة عن هواتف Galaxy S23 Plus وS23 Ultra

كشفت أحدث الصور الترويجية المسربة عن صور رسمية لهواتف Galaxy S23 Plus وGalaxy S23 Ultra المرتقبة من سامسونج.
تعقد العملاق الكوري مؤتمر في الأول من شهر فبراير لكشف النقاب عن سلسلة هواتفها المميزة Galaxy S23، ولقد شغلت الإصدارات المرتقبة عدد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، واليوم تعود التسريبات لتسليط الضوء على إصدار Plus وUltra.
ويظهر هاتف Galaxy S23 Plus في الصور الترويجية المسربة باللون الوردي، بينما يظهر هاتف Galaxy S23 Ultra باللون الأخضر.
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