تحدد وان بلس يوم 4 من يناير للإعلان الرسمي عن OnePlus 11



OnePlus 11 OnePlus 11

شاركت شركة وان بلس إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف OnePlus 11 في حدث يعقد في 4 من يناير.



كانت شركة وان بلس قد أشارت في وقت سابق إلى خططها لإطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية في 7 من شهر فبراير، إلا أن إعلان تشويقي جديد كشف عن خطط الشركة لإطلاق الهاتف في السوق الصيني في البداية في حدث يعقد الشهر المقبل.



وتقدم وان بلس هاتف OnePlus 11 الشهر المقبل برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X.

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من جانب أخر يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، من جانب أخر تقدم وان بلس خلال الحدث سماعة OnePlus Buds Pro 2 اللاسلكية التي تتوفر أيضاً في الأسواق العالمية لاحقاً.أيضاً أكدت الإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن على أن OnePlus 11 يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما تتميز وحدة الكاميرة بتصميم دائري، كما تؤكد الإعلانات على أن الهاتف ينطلق باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأخضر.