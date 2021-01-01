تحدد وان بلس يوم 4 من يناير للإعلان الرسمي عن OnePlus 11

شاركت شركة وان بلس إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف OnePlus 11 في حدث يعقد في 4 من يناير.
كانت شركة وان بلس قد أشارت في وقت سابق إلى خططها لإطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية في 7 من شهر فبراير، إلا أن إعلان تشويقي جديد كشف عن خطط الشركة لإطلاق الهاتف في السوق الصيني في البداية في حدث يعقد الشهر المقبل.
وتقدم وان بلس هاتف OnePlus 11 الشهر المقبل برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X.
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