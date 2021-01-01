تكشف سويتش عن جهاز إسقاط ثوري يوفر تجربة سينمائية غامرة

أعلنت شركة سويتش أخيرًا إطلاق جهاز الإسقاط سمارت بروجيتكور إس بي آر 450، الذي وصفته بأنه إضافة نوعية ترتقي بتجربة المشاهدة إلى آفاق جديدة.
وأضافت الشركة: “يضمن الجهاز الجديد تجربة مشاهدة أصيلة وغامرة بكل معنى الكلمة، ويؤسس لمعايير جديدة في عالم الأجهزة السمعية والبصرية”.
وزودت الشركة الجهاز هذا الجهاز المتطور بشدة سطوع تبلغ 450 شمعة وفقًا لمعايير المعهد الأمريكي الوطني، بتقنيات عرض مبتكرة وأحدث المزايا في عالم التكنولوجيا الذكية، ليقدّم حلّاً مثالياً أمام الباحثين عن قطعة أساسية تتيح تجارب عرض منوّعة، سواء للاستمتاع بالبرامج المتلفزة أو استعراض المحتوى الموجود على شاشات الهواتف الذكية بكل دقّة.
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