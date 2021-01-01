تدعم شاومي هاتف Redmi K60 Pro القادم بمستشعر Sony IMX800



Redmi K60 Pro Redmi K60 Pro

شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على أن هاتف Redmi K60 Pro المرتقب يضم مستشعر Sony IMX800 رئيسي.



ينطلق حدث شاومي غداً 27 من ديسمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Redmi K60، واليوم تقدم شاومي مزيد من التفاصيل حول كاميرة إصدار Pro.



ويؤكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم على أن هاتف Redmi K60 Pro يأتي بمستشعر Sony IMX800 رئيسي الذي يدعم هاتف Xiaomi 13، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري.

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كما أكدت شاومي على أن هاتف Redmi K60 Pro يأتي بشريحة Xiaomi Imaging Brain 2.0، التي تعزز البصريات، ودقة الألوان، وأيضاً تفاصيل عملية المعالجة، وأيضاً تحسين المشهد.أيضاً يدعم المعالج تحسين سرعة إطلاق الكاميرة، وتسريع عملية التركيز التلقائي، إلى جانب دعم اللقطات، ومعاينة الصور.يذكر أن التسريبات السابقة كشفت عن دعم هاتف Redmi K60 Pro بشاشة OLED بجودة عرض Quad HD+، ومعدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 12بت، كما تدعم الشاشة كثافة عرض 526 بيكسل لكل إنش، وسطوع 1400 nit.أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.وتدعم شاومي هاتف K60 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.من جانب أخر يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.